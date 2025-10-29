I concerti di novembre 2025: date e biglietti

Grande attesa, il 2 novembre per il concerto di Katy Perry e il 7/8/9 i mitici Simply Red celebreranno i loro 40 anni di carriera in Italia
Novembre si preannuncia un mese di fuoco per gli amanti della musica live, con un cartellone che mescola sapientemente l’epica del pop globale, l’intimismo d’autore e le regine della scena italiana. Preparatevi a scaldare la voce, perché i palazzetti e i teatri di tutta Italia vibreranno con un concentrato di stelle irrinunciabili. L’esplosione di energia pop arriva il 2 novembre, quando Katy Perry farà tappa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Aspettiamoci uno show caleidoscopico, pieno di hit planetarie e cambi d’abito spettacolari.
A chiudere il tris internazionale ci pensano i mitici Simply Red, che celebrano i loro 40 anni di carriera con un tour che tocca Padova, Milano e Firenze (7, 8 e 9 novembre). Un’occasione d’oro per rivivere i grandi successi soul-pop di Mick Hucknall. I grandi cantautori non mancheranno. Claudio Baglioni prosegue il suo acclamato Piano di Volo SoloTris in Sicilia e nel Sud Italia (con date fitte tra Palermo, Messina e Napoli), regalando performance intime e potenti che attraversano la sua storia in modo ravvicinato. Allo stesso modo, Francesco De Gregori si prepara per il suo tour dedicato all’anniversario del capolavoro Rimmel, portando la poesia e la storia della musica d’autore sui palchi teatrali, un appuntamento per chi ama la canzone che è diventata patrimonio culturale.
Infine, il pop contemporaneo. Marco Mengoni continua il suo trionfo con il Live in Europe 2025, facendo tappa a Roma (Palazzo dello Sport, con più date) dopo il successo estivo negli stadi, garantendo una produzione di livello europeo. E a dare il via alle danze ci pensa Elodie: l’artista, vera e propria regina della scena, porta in giro l’energia del suo Elodie Show, con la promessa di uno spettacolo multisensoriale e coreografie che la consacrano come l’icona pop che stavamo aspettando.
Vi lascio, come di consueto l’elenco dettagliato dei concerti di novembre. Per voi info date e biglietti.
Elenco dei concerti di novembre 2025 in Italia
Bresh
1° novembre Roma, Palazzo dello Sport
6 novembre Milano, Unipol Forum
7 novembre Milano, Unipol Forum
Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone
Francesco De Gregori
1° novembre Montecatini (Pistoia), Teatro Verdi
5 novembre Torino, Auditorium del Lingotto
8 novembre Parma, Teatro Regio
11 novembre Brescia, Teatro Clerici
13 novembre Padova, Gran Teatro Geox
14 novembre Udine, Nuovo Teatro Giovanni da Udine
18 novembre Napoli, Teatro Augusteo
19 novembre Bari, Teatro Team
21 novembre Catania, Teatro Metropolitan
24 novembre Firenze, Teatro Verdi
Prezzi e biglietti: Ticketone
Claudio Baglioni – PIANO DI VOLO soloTRIS
1 novembre Agrigento, teatro luigi pirandello
3 novembre Palermo, teatro massimo
4 novembre Palermo, teatro massimo
5 novembre Palermo, teatro massimo
6 novembre Messina, teatro vittorio emanuele
7 novembre Messina, teatro vittorio emanuele
8 novembre Messina, teatro vittorio emanuele
10 novembre Napoli, teatro san carlo
11 novembre Avellino, teatro carlo gesualdo
12 novembre Avellino, teatro carlo gesualdo
14 novembre Avellino, teatro carlo gesualdo
15 novembre Napoli, teatro san carlo
16 novembre Napoli, teatro san carlo
18 novembre Brindisi, teatro verdi
19 novembre Brindisi, teatro verdi
20 novembre Brindisi, teatro verdi
22 novembre Lecce, teatro politeama greco
23 novembre Lecce, teatro politeama greco
24 novembre Lecce, teatro politeama greco
26 novembre Cosenza, teatro rendano
27 novembre Cosenza, teatro rendano
28 novembre Cosenza, teatro rendano
30 novembre Catanzaro, teatro politeama
Prezzi e biglietti: Ticketone
Katy Perry
2 novembre Bologna, Unipol Arena
Prezzi e biglietti: Ticketone
Marco Mengoni
2 novembre Eboli, Palasele
4 novembre Eboli, Palasele
5 novembre Eboli, Palasele
8 novembre Roma, Palazzo dello Sport
9 novembre Roma, Palazzo dello Sport
12 novembre Roma, Palazzo dello Sport
13 novembre Roma, Palazzo dello Sport
Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone
Rkomi – Mirko nei teatri
3 novembre Napoli, Teatro Augusteo
5 novembre Palermo, Teatro Golden
6 novembre Catania, Teatro Metropolitan
17 novembre Pescara, Teatro Massimo
19 novembre Firenze, Teatro Cartiere Carrara
20 novembre Padova, Gran Teatro Geox
23 novembre Bologna, Europauditorium
25 novembre Torino, Teatro Colosseo
27 novembre Bari, Teatro Team
29 novembre Ancona, Teatro delle Muse
30 novembre Roma, Auditorium Parco della Musica
Prezzi e biglietti: Ticketone
Francesco Gabbani
5 novembre Bologna, Unipol Arena
7 novembre Livorno, Modigliani Forum
14 novembre Conegliano Veneto, Prealpi SanBiagio Arena
15 novembre Montichiari, PalaGeorge
16 novembre Vigevano, PalaElachem
Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Ticketone
Simply Red
7 novembre Padova, Kioene Arena
8 novembre Milano, Unipol Forum
9 novembre Firenze, Mandela Forum
Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone
Jamiroquai
13 novembre Milano, Unipol Forum
Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone
Wolf Alice
13 novembre Milano, Alcatraz
Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone
Radiohead
14 novembre Bologna, Unipol Arena
15 novembre Bologna, Unipol Arena
17 novembre Bologna, Unipol Arena
18 novembre Bologna, Unipol Arena
Prezzi e biglietti: Ticketmaster
Elodie
14 novembre Firenze, Mandela Forum
19 novembre Roma, Palazzo dello Sport
25 novembre Messina, PalaRescifina
Prezzi e biglietti: Ticketone
Ava Max
16 novembre Milano, Fabrique
Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone
Anna
16 novembre Mantova, Palaunical
22 novembre Milano, Unipol Forum
26 novembre Bologna, Unipol Arena
28 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum
30 novembre Napoli, Palapartenope
Prezzi e biglietti: Ticketone
Mumford & Sons
19 novembre Bologna, Unipol Arena
21 novembre Milano, Unipol Forum
Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket
Alfa
8 novembre Livorno, Modigliani Forum
9 novembre Conegliano, Zoppas Arena
20 novembre Montichiari, PalaGeorge
22 novembre Genova, RDS Stadium
29 novembre Roma, Palazzo dello Sport
Prezzi e biglietti: Ticketone
Giorgia
25 novembre Jesolo (VE), Palazzo del Turismo data zero
Prezzi e biglietti: Ticketone
Big Time Rush
26 novembre Milano, Unipol Forum
Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone
Lorde
29 novembre Bologna, Unipol Arena
Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone