I concerti di novembre 2025: date e biglietti

Grande attesa, il 2 novembre per il concerto di Katy Perry e il 7/8/9 i mitici Simply Red celebreranno i loro 40 anni di carriera in Italia

Novembre si preannuncia un mese di fuoco per gli amanti della musica live, con un cartellone che mescola sapientemente l’epica del pop globale, l’intimismo d’autore e le regine della scena italiana. Preparatevi a scaldare la voce, perché i palazzetti e i teatri di tutta Italia vibreranno con un concentrato di stelle irrinunciabili. L’esplosione di energia pop arriva il 2 novembre, quando Katy Perry farà tappa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Aspettiamoci uno show caleidoscopico, pieno di hit planetarie e cambi d’abito spettacolari.

A chiudere il tris internazionale ci pensano i mitici Simply Red, che celebrano i loro 40 anni di carriera con un tour che tocca Padova, Milano e Firenze (7, 8 e 9 novembre). Un’occasione d’oro per rivivere i grandi successi soul-pop di Mick Hucknall. I grandi cantautori non mancheranno. Claudio Baglioni prosegue il suo acclamato Piano di Volo SoloTris in Sicilia e nel Sud Italia (con date fitte tra Palermo, Messina e Napoli), regalando performance intime e potenti che attraversano la sua storia in modo ravvicinato. Allo stesso modo, Francesco De Gregori si prepara per il suo tour dedicato all’anniversario del capolavoro Rimmel, portando la poesia e la storia della musica d’autore sui palchi teatrali, un appuntamento per chi ama la canzone che è diventata patrimonio culturale.

Infine, il pop contemporaneo. Marco Mengoni continua il suo trionfo con il Live in Europe 2025, facendo tappa a Roma (Palazzo dello Sport, con più date) dopo il successo estivo negli stadi, garantendo una produzione di livello europeo. E a dare il via alle danze ci pensa Elodie: l’artista, vera e propria regina della scena, porta in giro l’energia del suo Elodie Show, con la promessa di uno spettacolo multisensoriale e coreografie che la consacrano come l’icona pop che stavamo aspettando.

Vi lascio, come di consueto l’elenco dettagliato dei concerti di novembre. Per voi info date e biglietti.

Elenco dei concerti di novembre 2025 in Italia

Bresh

1° novembre Roma, Palazzo dello Sport

6 novembre Milano, Unipol Forum

7 novembre Milano, Unipol Forum

Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone

Francesco De Gregori

1° novembre Montecatini (Pistoia), Teatro Verdi

5 novembre Torino, Auditorium del Lingotto

8 novembre Parma, Teatro Regio

11 novembre Brescia, Teatro Clerici

13 novembre Padova, Gran Teatro Geox

14 novembre Udine, Nuovo Teatro Giovanni da Udine

18 novembre Napoli, Teatro Augusteo

19 novembre Bari, Teatro Team

21 novembre Catania, Teatro Metropolitan

24 novembre Firenze, Teatro Verdi

Prezzi e biglietti: Ticketone

Claudio Baglioni – PIANO DI VOLO soloTRIS

1 novembre Agrigento, teatro luigi pirandello

3 novembre Palermo, teatro massimo

4 novembre Palermo, teatro massimo

5 novembre Palermo, teatro massimo

6 novembre Messina, teatro vittorio emanuele

7 novembre Messina, teatro vittorio emanuele

8 novembre Messina, teatro vittorio emanuele

10 novembre Napoli, teatro san carlo

11 novembre Avellino, teatro carlo gesualdo

12 novembre Avellino, teatro carlo gesualdo

14 novembre Avellino, teatro carlo gesualdo

15 novembre Napoli, teatro san carlo

16 novembre Napoli, teatro san carlo

18 novembre Brindisi, teatro verdi

19 novembre Brindisi, teatro verdi

20 novembre Brindisi, teatro verdi

22 novembre Lecce, teatro politeama greco

23 novembre Lecce, teatro politeama greco

24 novembre Lecce, teatro politeama greco

26 novembre Cosenza, teatro rendano

27 novembre Cosenza, teatro rendano

28 novembre Cosenza, teatro rendano

30 novembre Catanzaro, teatro politeama

Prezzi e biglietti: Ticketone

Katy Perry

2 novembre Bologna, Unipol Arena

Prezzi e biglietti: Ticketone

Marco Mengoni

2 novembre Eboli, Palasele

4 novembre Eboli, Palasele

5 novembre Eboli, Palasele

8 novembre Roma, Palazzo dello Sport

9 novembre Roma, Palazzo dello Sport

12 novembre Roma, Palazzo dello Sport

13 novembre Roma, Palazzo dello Sport

Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone

Rkomi – Mirko nei teatri

3 novembre Napoli, Teatro Augusteo

5 novembre Palermo, Teatro Golden

6 novembre Catania, Teatro Metropolitan

17 novembre Pescara, Teatro Massimo

19 novembre Firenze, Teatro Cartiere Carrara

20 novembre Padova, Gran Teatro Geox

23 novembre Bologna, Europauditorium

25 novembre Torino, Teatro Colosseo

27 novembre Bari, Teatro Team

29 novembre Ancona, Teatro delle Muse

30 novembre Roma, Auditorium Parco della Musica

Prezzi e biglietti: Ticketone

Francesco Gabbani

5 novembre Bologna, Unipol Arena

7 novembre Livorno, Modigliani Forum

14 novembre Conegliano Veneto, Prealpi SanBiagio Arena

15 novembre Montichiari, PalaGeorge

16 novembre Vigevano, PalaElachem

Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Ticketone

Simply Red

7 novembre Padova, Kioene Arena

8 novembre Milano, Unipol Forum

9 novembre Firenze, Mandela Forum

Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone

Jamiroquai

13 novembre Milano, Unipol Forum

Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone

Wolf Alice

13 novembre Milano, Alcatraz

Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone

Radiohead

14 novembre Bologna, Unipol Arena

15 novembre Bologna, Unipol Arena

17 novembre Bologna, Unipol Arena

18 novembre Bologna, Unipol Arena

Prezzi e biglietti: Ticketmaster

Elodie

14 novembre Firenze, Mandela Forum

19 novembre Roma, Palazzo dello Sport

25 novembre Messina, PalaRescifina

Prezzi e biglietti: Ticketone

Ava Max

16 novembre Milano, Fabrique

Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone

Anna

16 novembre Mantova, Palaunical

22 novembre Milano, Unipol Forum

26 novembre Bologna, Unipol Arena

28 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum

30 novembre Napoli, Palapartenope

Prezzi e biglietti: Ticketone

Mumford & Sons

19 novembre Bologna, Unipol Arena

21 novembre Milano, Unipol Forum

Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket

Alfa

8 novembre Livorno, Modigliani Forum

9 novembre Conegliano, Zoppas Arena

20 novembre Montichiari, PalaGeorge

22 novembre Genova, RDS Stadium

29 novembre Roma, Palazzo dello Sport

Prezzi e biglietti: Ticketone

Giorgia

25 novembre Jesolo (VE), Palazzo del Turismo data zero

Prezzi e biglietti: Ticketone

Big Time Rush

26 novembre Milano, Unipol Forum

Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone

Lorde

29 novembre Bologna, Unipol Arena

Prezzi e biglietti: Ticketmaster – Vivaticket – Ticketone