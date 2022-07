Sabato 16 luglio la famosa artista di Dragostea Din Tei e Nara nara na na e la nota cantante di Ritmo e Sexo grandi protagoniste dell’inauguration party dell’Oasy Byblon di Marina di Corsano

BARI – Le due grandi star della dance music internazionale, Haiducii e Carolina Marquez, si esibiranno in concerto sabato 16 luglio in Puglia. La famosa artista di Dragostea Din Tei e Nara nara na na e la nota cantante di Ritmo e Sexo saranno le grandi protagoniste dell’inauguration party dell’Oasy Byblon di Marina di Corsano, in Salento. Appuntamento davvero imperdibile e molto atteso per i fan e gli appassionati della dance music degli anni Novanta e Duemila.

Per la popolare e stimata cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache si tratta della terza tappa del suo tour 2022 estivo. La prima data zero dei suoi concerti live si è tenuta a Carbonia in Sardegna l’11 giugno scorso nel corso di un importante evento pubblico, a cui ha preso parte anche Valeria Marini, che è stato presentato dall’artista e musicista Giuliano Marongiu.

Sabato 25 giugno si è esibita per la prima tappa ufficiale del suo nuovo tour presso la discoteca Il Trappeto a Monopoli, in Puglia, dove ha dato il via ai festeggiamenti per i 18 anni della sua hit internazionale evergreen Dragostea Din Tei. La seconda data ufficiale si è tenuta sabato 2 luglio al Malè di Santa Cesarea Terme. Oltre 3mila fan hanno accolto con grande gioia, festa ed entusiasmo Haiducii, intonando le parole della sua hit internazionale Dragostea Din Tei ben prima che salisse sul palco.

Il 23 luglio sarà in concerto al Parco delle Albere a Trento, mentre, il 30 luglio a Rogno, in provincia di Bergamo, e i1 31 luglio in piazza a San Nicolò, in Sicilia. Il 14 agosto tornerà in Puglia poiché sarà in piazza a Stornarella, comune di 5mila abitanti della provincia di Foggia che sorge nella piana del Tavoliere, per la Notte Bianca. Le ultime tappe sparse per il Bel Paese sono in via di definizione in questi ultimissimi giorni.

TOUR 2022 DI HAIDUCII: TUTTE LE DATE

11 giugno 2022 – Carbonia – Sardegna (data zero)

25 giugno 2022 – Il Trappeto a Monopoli – Puglia

2 luglio 2022 – Malè a Santa Cesarea Terme – Puglia

16 luglio 2022 – Oasi Byblos a Marina di Corsano – Puglia

23 luglio 2022 – Parco delle Albere a Trento – Trentino-Alto Adige

30 luglio 2022 – Arena a Rogno – Lombardia

31 luglio 2022 – Piazza a San Nicolò – Sicilia

14 agosto 2022 – Piazza a Stornarella – Puglia

LA DISCOGRAFIA DI HAIDUCII

2004 – Dragostea din tei

2004 – Nara nara na na (Mne s toboj chorošo)

2005 – More ‘N’ More (I Love You)

2006 – Boom Boom

2008 – Paula Mitrache in Haiducii – Album

2020 – Respira

LA DISCOGRAFIA DI CAROLINA MARQUEZ

1998 – S.E.X.O. (12″, CD, mp3)

1998 – Amor Erotico (12″, CD, mp3)

1999 – Cont@cto (12″, mp3)

2000 – Super DJ (12″, CD)

2000 – Bisex Alarm (12″, CD)

2001 – Ritmo (12″, CD)

2002 – Discomani (12″, CD)

2002 – Mas Musica

2004 – The Killer’s Song (from Kill Bill Vol. 1 Soundtrack)

2005 – The Killer’s Song Vol. 2 (RMX)

2005 – Pleasure Ground (12″, CD)

2006 – Angel De Fuego – Album

2011 – Wicked Wow (Dj Chuckie RMX)

2012 – Weekend (Wicked Wow) – Carolina Marquez Vs Jay Kay feat. Lil Wayne & G.M.

2013 – Sing La La La (feat. Flo Rida & Dale Saunders)

2014 – Get On The Floor (feat. Pitbull, Dale Saunders & Roscoe Umali)

2015 – Super (Gigi D’Agostino cover)

2016 – Summerlove/Right now (na na na)

2016 – Oh la la la (feat. Akon & J Rand)

2017 – #2THECLUB (feat. Power Francers)

2018 – Sarà perché ti amo (feat. Dj Matrix & Matt Joe)

2018 – Su Di Noi (feat. Dj Matrix & Matt Joe)

2019 – Courmayeur (con Ludwig e DJ Matrix, prod. Gabry Ponte)

2020 – Con tutta la voce (con Paolo Noise, Jack Mazzoni Feat. Mad Fiftyone, Vise)

2021 – Vinci un viaggio (con Dj Matrix e Maxwell feat. Moova)

2022 – Con le mani su (con Dj Matrix e Nico Pandetta)

I 18 ANNI DI DRAGOSTEA DIN TEI

In occasione del 18esimo anno dall’uscita di Dragostea Din Tei, Haiducii ha presentato il suo nuovo logo attraverso il quale ripercorre e include tutta la sua storia musicale, dalla “D” del Disco D’oro, ottenuto a sole due settimane dall’uscita del brano vendendo due milioni di copie in Europa, poi diventato disco di platino al primo posto della top 10 dei singoli in gran parte del mondo, scalando anche le classifiche radio, per arrivare fino al diamante (riportati nel logo e ufficializzato dal nuovo team di lavoro dell’artista, coordinato dal marito e manager Miky Falcicchio) arrivando fino a Sanremo 2004 come ospite internazionale.

Nel 2004 con la super-hit Dragostea Din Tei è esploso il suo successo internazionale. Il brano ha avuto il clamoroso “effetto tsunami” sul mercato discografico nell’intero pianeta. Edito in Italia, si è diffuso rapidamente in Germania, Austria, Benelux, Svizzera, Francia, Svezia, Spagna, Messico, Repubblica Ceca, e ha proseguito la sua corsa in ogni angolo del mondo con oltre 12 milioni di copie vendute. A sole due settimane dalla sua uscita è diventato disco d’oro. Poi è diventato disco di platino al primo posto della top 10 dei singoli in gran parte del mondo, scalando anche le classifiche radio. In Italia il singolo è rimasto al 1° posto per oltre dieci settimane. Tradotto nelle lingue più inconsuete per un brano pop-dance, è riuscito a sfondare persino il muro delle blindatissime chart inglesi, sorpassando hit di star come Madonna.

Il ritmo trascinante del pezzo ha stimolato l’uscita di molte versioni remix che ancora oggi imperversano nelle discoteche e sul web (come quelle di Gabry Ponte e dj Ross) e hanno ispirato molti youtuber con loro versioni, diventando già nel 2004 uno dei primi video-parodia virali in America e nel resto del mondo, in voga tutt’oggi.

Dragostea Din Tei ha anche il primato di essere stato il primo brano di musica leggera in lingua originale a varcare i confini della Romania nella storia.