Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 1° agosto 2020

In attesa del bollettino del 1° agosto 2020 sono 379 nuovi casi, 716 i ricoverati con sintomi, 41 quelli in terapia intensiva

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, sabato 1° agosto andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dtal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 31 LUGLIO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 379; i decessi 9. I soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 41, 716 quelli ricoverati con sintomi, 11.665 quelli in isolamento domiciliare.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 6.011 in Lombardia, 1.496 in Emilia Romagna, 799 in Piemonte, 945 nel Lazio, 1000 in Veneto, 395 in Campania, 387 in Toscana, 275 in Sicilia, 200 in Liguria, 147 nelle Marche, 122 in Friuli Venezia Giulia, 111 in Abruzzo, 102 a Bolzano, 100 a Trento, 97 in Calabria, 95 in Puglia, 50 in Basilicata, 33 in Sardegna, 27 in Molise, 18 in Umbria, 12 in Valle d’Aosta.

IL VENETO LA REGIONE CON IL PIU’ ALTO INDICE RT

Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, é il Veneto la regione con l’indice Rt piu’ alto in Italia con un valore di 1.66, seguita dalla Sicilia (1.55) e dalla Campania (1.44), entrambe la scorsa settimana sotto il valore soglia di 1. La Lombardia si attesta ad un valore inferiore: 0.96 per la prima e il Piemonte a 0.87.

ALTA VELOCITA’ CON POSTI TUTTI OCCUPATI

Da ieri i mezzi a lunga percorrenza Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia e gli Italo possono occupare tutti i posti. Il dpcm del 14 luglio disponeva la possibilità di viaggiare a piena capacità in presenza di alcune condizioni: misurazione della temperature prima del viaggio; l’autodichiarazione dei passeggeri; l’obbligo della mascherina.

300 MILIONI DI DOSI DI VACCINO PER LA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione europea, na volta che il vaccino si sarà dimostrato sicuro ed efficace, acquisterà 300 milioni di dosi, per conto di tutti i 27 Paesi.

I DATI COVID DEL 1° AGOSTO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).