Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 10 settembre 2020

Il bollettino del 10 settembre 2020 parla di 1.434 i nuovi casi, 1.778 i ricoverati, 150 quelli in terapia intensiva; 14 i decessi

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, giovedì 10 settembre andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 9 SETTEMBRE

Il bollettino del 9 settembre 2020 parla di 1.434 nuovi casi, 1.778 ricoverati, 150 quelli in terapia intensiva; 32.806 persone in isolamento domiciliare; 14 decessi.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 8.324 in Lombardia, 4.270 nel Lazio, 3.554 in Emilia Romagna, 3.594 in Campania, 2.937 in Veneto, 2.141 in Toscana, 1.864 in Piemonte, 1.527 in Sicilia, 1.414 in Puglia, 1.233 in Sardegna, 907 in Liguria, 506 in Abruzzo, 511 in Friuli Venezia Giulia, 410 nelle Marche, 373 in Umbria, 362 in Calabria, 320 a Trento, 223 a Bolzano,138 in Basilicata, 92 in Molise, 34 in Valle d’Aosta.

SITUAZIONE VACCINO

AstraZeneca ha sospeso tutti i test clinici sull’antidoto contro il Covid-19 che sta sperimentando con l’Università di Oxford. L’Istituto Spallanzani di Roma, dal suo canto, fa sapere che per il vaccino italiano si pensa di avere i dati per l’inizio della prossima primavera e poi decideranno le autorità sanitarie su come procedere. Forte il monito dell’OMS che fa sapereche i vaccini dovranno seguire un iter per garantire la sicurezza di tutti, per cui é possibile che potrebbe non arrivare a tutti prima del 2022.

CONTE RIBADISCE DI ESCLUDERE LOCKDOWN NAZIONALE

Il Premier Giuseppe Conte ha ribadito che si sente di escludere un altro lockdown nazionale perché è stato elaborato un sistema molto sofisticato di monitoraggio della curva epidemiologica. Possibili invece lockdown locali.

I DATI COVID DEL 10 SETTEMBRE

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).