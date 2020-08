Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 12 agosto 2020

In attesa del bollettino del 12 agosto 2020 sono 412 nuovi casi,13.561 i positivi, 49 i ricoverati in terapia intensiva, 6 i decessi

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, mercoledì 12 agosto andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA L’11 AGOSTO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 412; i decessi 6. Le persone ancora positive al Coronavirus erano 13 561. Di queste i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 49.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 5.514 in Lombardia, 1.790 in Emilia Romagna, 822 in Piemonte, 1.101 nel Lazio, 1.300 in Veneto, 223 in Liguria, 162 nelle Marche, 538 in Sicilia, 219 in Abruzzo, 128 a Bolzano, 156 in Friuli Venezia Giulia, 229 in Puglia, 112 in Calabria, 75 a Trento, 535 in Toscana, 402 in Campania, 82 in Sardegna, 52 in Umbria, 33 in Molise, 73 in Basilicata, 15 in Valle d’Aosta.

IL PIANO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il ministero della Salute e l’Iss hanno progettato un piano, pubblicato sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, diffuso con una circolare alle Regioni, agli altri ministeri e a diverse istituzioni, per “supportare la verifica, e se necessario il rafforzamento, dello stato di preparazione dei sistemi sanitari nelle Regioni/PPAA”: si parla di organizzazione delle strutture sanitarie, posti letto, accessi in ospedale e molto altro.

PRIMO VACCINO IN RUSSIA

Il presidente russo Putin ha annunciato che il primo vaccino, denominato Sputnik, é stato approvato dal ministero della Salute dopo meno di due mesi di test sull’uomo e sarà in produzione da settembre. L’Organizzazione mondiale della sanità ritiene però che servano ulteriorivalutazioni rigorose su sicurezza ed efficacia.

MASCHERINA OBBLIGATORIA AI SEGGI ELETTORALI

I Ministeri dell’Interno e della Salute hanno deciso che in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni regionali e comunali del 20 e 21 settembre, per accedere ai seggi sarà obbligatorio l’uso della mascherina da parte degli elettori e di ogni altro soggetto che ha diritto ad entrarvi.

I DATI COVID DEL 12 AGOSTO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).