Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 13 ottobre 2020

In attesa del bollettino del 13 ottobre 2020 sono 4.619 i nuovi casi 4.821 i ricoverati, 452 quelli in terapia intensiva; 39 i decessi

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, martedì 13 ottobre andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 12 OTTOBRE

Il bollettino del 12 ottobre 2020 parlava di 4.619 nuovi casi 4.821 ricoverati, 452 quelli in terapia intensiva; 39 decessi

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 13.379 in Lombardia, 5.463 in Piemonte, 6.673 in Emilia-Romagna, 6.289 in Veneto, 10.122 nel Lazio, 11.226 in Campania, 6.504 in Toscana, 2.741 in Liguria, 3.913 in Puglia, 4.682 in Sicilia, 1.329 nelle Marche, 680 nella Provincia autonoma di Trento, 1.372 in Friuli Venezia Giulia, 1.532 in Abruzzo, 2.859 in Sardegna, 973 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.370 in Umbria, 773 in Calabria, 225 in Valle d’Aosta, 495 in Basilicata, 164 in Molise.

OMS: INCERTA LA DURATA DEGLI ANTICORPI

Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che chi viene contagiato sviluppa una risposta immunitaria entro le prime settimane, ma non si sa quanto quanto sia forte o duratura. Ci sono stati anche persone che sono state contagiate per la seconda volta.

LE IPOTESI DEL NUOVO DPCM

Tra le misure al vaglio per il nuovo Dpcm ci sono la possibilità di chiusure localizzate, nuove strette su locali e trasporti e, se necessario, il ripristino del divieto di mobilità tra le Regioni. L’obiettivo principale è quello di evitare un lockdown nazionale e tutelare servizi essenziali, scuola e attività produttive. Tra le ipotesi in campo, lo stop alle feste private e alle convivialità con un limite massimo di trenta persone ai tavoli in locali e sale per cerimonie. Possibile chiusura dei locali a mezzanotte e stop dalle 21 al consumo in piedi di cibo e bevande nei locali. Si parla anche di uno stop alle gite scolastiche e agli sport di contatto amatoriali e di uso delle mascherine in casa con non conviventi.

TOTI: “UTILIZZO DI MASCHERINA IN CASA COME ESORTAZIONE DI BUON COMPORTAMENTO”

Il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenendo sull’utilizzo della mascherina anche in casa, in presenza di ospiti non conviventi, ha dichiarato che la casa è un bene tutelato e i controlli sono possibili solamente in flagranza di reato o attraverso l’autorizzazione di un giudice, con mandato. Il Presidente si augura che il Governo si limiti a un’esortazione di buon comportamento e nulla più.

I SUGGERIMENTI DI REGIONI E COMUNI

Alcuni presidenti di Regione, al fine di ridurre l’affollamento sui mezzi pubblici, hanno proposto al Governo di inserire nel nuovo Dpcm sul Covid la ripresa della didattica a distanza per le classi agli ultimi anni delle scuole superiori. Il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro avrebbe avanzato a nome dei Comuni di incentivare lo smart working e differenziare gli orari delle scuole per ridurre le presenze dei pendolari sui mezzi di trasporto.

LA SITUAZIONE IN EUROPA

Da venerdì a lunedì in Spagna si sono registrati 27.856 casi e 195 decessi da venerdì. Nelle Il Regno Unito ha registrato altri 13.972 casi e 50 vittime; il giorno prima c’erano stati 12.872 e 65 decessi. A Parigi e nella regione dell’Ile-de-France i contagi stanno aumentando in modo esponenzale e il Governo francese sta pensando ad una restrizione serale alla circolazione,

I DATI COVID DEL 13 OTTOBRE

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).