Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 14 settembre 2020

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, lunedì 14 settembre andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 13 SETTEMBRE

Il bollettino del 13 settembre 2020 parlava di 1.458 nuovi casi, 2.042 ricoverati, 187 quelli in terapia intensiva; 7 decessi

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 8.789 in Lombardia, 2.097 in Piemonte, 3.939 in Emilia-Romagna, 2.967 in Veneto, 2.459 in Toscana, 4.755 nel Lazio, 1.143 in Liguria, 3.841 in Campania, 520 nelle Marche, 1.678 in Puglia, 442 nella Provincia autonoma di Trento, 1.793 in Sicilia, 589 in Friuli Venezia Giulia, 579 in Abruzzo, 296 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.404 in Sardegna, 438 in Umbria, 395 in Calabria, 36 in Valle d’Aosta, 156 in Basilicata, 93 in Molise.

OGGI SI TORNA A SCUOLA IN 12 REGIONI

Domani si torna tra i banchi di scuola in dodici Regioni. Per l’occasione, in una diretta Facebook, il Premier Giuseppe Conte, rivolgendosi agli alunni, ha detto che ciascuno di loro dovrà fare la propria parte impegnandosi a rispettare le regoledi cautela. Al personale scolastico ha, invece, garantito la vicinanza del Governo.

Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, intervenuto in collegamento a Sky TG24, ha dichiarato che le mascherine a scuola saranno disponibili tutti i giorni, sono arrivate nella maggior parte delle scuole e ci saranno per tutto l’anno scolastico.

Intervenuta a “Live non é la D’Urso” su Canale 5, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha ricordato che le mamme devono misurerare a casa la febbre ai bambini a casa; sarebbe stato illogico, proprio per motivi pratici, procedere alla rilevazione della temperatura al momento dell’entrata in classe. I banchi con le rotelle sono in consegna in tutta Italia: si é cominciato dai paesi più colpiti (Alzano, Nembreo, Brescia, Treviso) per dotare tutte le scuole entro la fine di ottobre.

I DATI COVID DEL 14 SETTEMBRE

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).