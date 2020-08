Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 17 agosto 2020

In attesa del bollettino del 17 agosto 2020 sono 479 nuovi casi, 787 in ricoverati, 56 quelli in terapia intensiva, 4 i decessi

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, lunedì 17 agosto andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 16 AGOSTO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 479 e 4 i decessi. I positivi erano 14.733; 787 le persone ricoverate, 56 quelle in terapia intensiva.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 5.377 in Lombardia, 1.727 in Emilia Romagna, 865 in Piemonte, 1.284 nel Lazio, 1.607 in Veneto, 285 in Liguria, 194 nelle Marche, 712 in Sicilia, 254 in Abruzzo, 129 a Bolzano, 196 in Friuli Venezia Giulia, 323 in Puglia, 146 in Calabria, 59 a Trento, 667 in Toscana, 489 in Campania, 105 in Sardegna, 83 in Umbria, 35 in Molise, 65 in Basilicata, 9 in Valle d’Aosta.

DISCOTECHE CHIUSE E OBBLIGO DI MASCHERINA DALLE 18 ALLE 6

Al termine di una riunione con i Governatori, il Governo ha deciso che da domani, lunedì 17 agosto, in tutta Italia le discoteche resteranno chiuse. Nella nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, si legge. “Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”. Alcuni governatori hanno fatto resistenza chiedendo di procrastinare la chiusura almeno di una settimana, ma alla fine hanno dovuto cedere. Il Governo ha deciso, inoltre, di imporre l’obbligo di mascherina all’aperto in qualsiasi luogo dove possono formarsi assembramenti, dalle 18 alle 6 del mattino.

IL COMMENTO DI GIORGIA MELONI

Scrive su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “Se il governo ritiene opportuno chiudere le discoteche per fronteggiare l’emergenza, allo stesso modo deve chiudere con la massima urgenza i porti agli sbarchi illegali. Non si può continuare a ignorare il legame tra aumenti dei contagi e immigrazione clandestina mentre i nostri settori produttivi sono in ginocchio e le nostre aziende falliscono. Questo governo scellerato gli italiani non lo meritano”.

IL COMMENTO DI MATTEO SALVINI

“Chiudono discoteche e sale da ballo. Lasciano i porti spalancati. Vergogna!. É il commento su Facebook di Matteo Salvini, leader della Lega Nord.



I DATI COVID DEL 17 AGOSTO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).