Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 18 giugno 2020

In attesa del bollettino del 18 giugno 2020 si riparte da 329 nuovi casi e da una decrescita di 644 ricoverati, 14 in terapia intensiva

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, giovedì 18 giugno 2020, andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 17 GIUGNO

Il 17 giugno il totale delle persone che hanno contratto il virus era di 237.828, con un incremento rispetto a martedì di 329 nuovi casi. Il numero totale di positivi era di 23.925, con una decrescita di 644 assistiti.Tra i positivi, 163 erano in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti. 3.113 persone erano ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti. 20.649 persone, pari all’86% dei positivi, erano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I deceduti sono stati 43 e hanno portato il totale a 34.448. Il numero complessivo dei dimessi e guariti é salito invece a 179.455, con un incremento di 929 persone.

STATISTICHE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi positivi erano 14.972 in Lombardia, 2.385 in Piemonte, 1.345 in Emilia-Romagna, 680 in Veneto, 444 in Toscana, 244 in Liguria, 1.039 nel Lazio, 585 nelle Marche, 258 in Campania, 324 in Puglia, 58 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 438 in Abruzzo, 87 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 31 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 62 in Molise e 10 in Basilicata.

TOCILIZUMAB NON EFFICACACE

L’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco ha comunicato che il farmaco Tocilizumab non si è dimostrato efficace contro il nuovo Coronavirus nei casi non gravi; per questo motivo i test e la sperimentazione in corso termineranno in anticipo rispetto ai tempi previsti. “Lo studio non ha mostrato alcun beneficio nei pazienti trattati né in termini di aggravamento (ingresso in terapia intensiva) né per quanto riguarda la sopravvivenza”

BENE CORTISONE E REMSEDIVIR

Scrive su profilo ufficiale Facebook il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova: “Il cortisone ha dimostrato di ridurre la mortalità del 30% nei pazienti ospedalizzati. Lo dimostrano i risultati dello studio inglese “Recovery” annunciati ieri alla stampa. Si tratta dello stesso studio che ha bocciato la clorochina, che è stata ritirata dal commercio anche da parte dell’FDA. Buone notizie ulteriori anche su Remdesivir che in un articolo pubblicato su Nature conferma che la sua somministrazione precoce possa ridurre il rischio di sviluppare una grave polmonite”.

SALA: CRISI ECONOMICA PROFONDA

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo intervento alla trasmissione Porta a Porta, ha dichiarato che i tempi sono molto difficili e penso che crede che dopo l’estate sarà anche peggio perché la pandemia portato ad una crisi sociale ed economica gravissima.

A BERGAMO E PAVIA NUOVE ORDINANZE

Il Comune di Bergamo ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche d’asporto in tutto il territorio dal 18 giugno, al 2 agosto dalle 19 alle 7 del mattino dopo. Il fine é quello di “evitare gli assembramenti di persone, soprattutto i più giovani, che si sono verificati in città nelle scorse settimane, in violazione alle norme di prevenzione da CoVid19 sia in tema di rispetto della distanza interpersonale sia sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”. Sempre per evitare asssembramenti, il Comune di Pavia ha confermato il divieto di asporto e consumo d’alcol nei luoghi pubblici sino al prossimo 31 luglio.

I DATI COVID DEL 18 GIUGNO

Alle 18 la Protezione civile ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).