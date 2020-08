Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 2 agosto 2020

In attesa del bollettino del 2 agosto 2020 sono 295 i nuovi casi, 709 i ricoverati con sintomi, 43 quelli in terapia intensiva

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, domenica 2 agosto andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 1° AGOSTO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 295; i decessi 5. I soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 43, 709 quelli ricoverati con sintomi, 11.709 quelli in isolamento domiciliare.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 5.955 in Lombardia, 801 in Piemonte, 1.510 in Emilia-Romagna, 1.001 in Veneto 392 in Toscana, 213 in Liguria, 950 nel Lazio, 144 nelle Marche, 397 in Campania, 99 nella Provincia autonoma di Trento, 112 in Puglia, 129 in Friuli Venezia Giulia, 115 in Abruzzo, 281 in Sicilia, 107 nella Provincia autonoma di Bolzano, 24 in Umbria, 39 in Sardegna, 97 in Calabria, 12 in Valle d’Aosta, 29 in Molise, 50 in Basilicata.

OMS: “PANDEMIA PERIODO LUNGO”

Il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato con un comunicato che la diffusione del Covid-19 “continua a costituire un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, accettando il parere espresso dal comitato di emergenza”. Il Comitato “ha sottolineato la lunga durata prevista di questa pandemia di Covid-19, rilevando l’importanza di sforzi sostenuti a livello comunitario, nazionale, regionale e globale”.

SPERANZA: TRENI A LUNGA PERCORRENZA ANCORA AL 100%

ll ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che il Governo non ha autorizzato riempimento dei treni a lunga percorrenza al100%, c’era deroga: distanza di almeno un metro e mascherine sono i due principi essenziali che devono essere conservati.

I DATI COVID DEL 2 AGOSTO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).