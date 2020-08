Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 20 agosto 2020

In attesa del bollettino del 19 agosto 2020 sono 642 nuovi casi, 866 i ricoverati, 66 quelli in terapia intensiva, 7 decessi

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, giovedì 20 agosto andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 18 AGOSTO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 642 e 5 i decessi. 843 le persone ricoverate, 58 quelle in terapia intensiva, 14428 quelle in isolamento domiciliare.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 5.322 in Lombardia, 1.795 in Emilia Romagna, 1.661 in Veneto, 1.429 nel Lazio, 931 in Piemonte, 766 in Sicilia, 746 in Toscana, 618 in Campania, 370 in Puglia, 343 in Liguria, 265 in Abruzzo, 210 in Friuli Venezia Giulia, 207 nelle Marche, 154 in Sardegna, 150 in Calabria, 122 a Bolzano, 95 in Umbria, 71 in Basilicata, 51 in Molise, 44 a Trento, 10 in Valle d’Aosta.

ARCURI: “SARANNO DISTRIBUITI 11 MILIONI DI MASCHERINE E 170MILA LITRI DI GEL NELLE SCUOLE”

Il commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri ha dichiarato che verranno distribuiti 11 milioni di mascherine gratuite al giorno alla totalità delle scuole del Paese per metterle a disposizione di studenti e personale. Saranno, inoltre, distribuiti 170 mila litri di gel igienizzante la settimana così rispondendo ai 3 requisiti di base: protezione individuale igienizzazione mani e screening.

INCONTRO TRA SILB E MINISTRO PATUANELLI

Dopo il no del Tar del Lazio alla riapertura delle discoteche, nei prossimi giorni i rappresentanti del Silb Filp (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo) incontreranno il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Il Ministro aveva fatto sapere alle associazioni di categoria che le trattative sarebbero riprese in seguito alla pronuncia del Tribunale amministrativo.

I DATI COVID DEL 20 AGOSTO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).