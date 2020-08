Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 25 agosto 2020

In attesa del bollettino del 25 agosto 2020 sono 953 i nuovi casi,1.045 i ricoverati, 65 quelli in terapia intensiva, 4 i decessi

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 24 AGOSTO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 953 e 4 i decessi.1.045 le persone ricoverate, 65 quelle in terapia intensiva, 18.085 quelle in isolamento domiciliare.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 5.864 in Lombardia, 1.095 in Piemonte, 2.139 in Emilia-Romagna, 2.048 in Veneto, 1.015 in Toscana, 401 in Liguria, 2.151 nel Lazio, 243 nelle Marche, 1.041 in Campania, 44 nella Provincia autonoma di Trento, 505 in Puglia, 947 in Sicilia, 336 in Abruzzo, 291 in Friuli Venezia Giulia, 172 nella Provincia autonoma di Bolzano, 170 in Umbria, 429 in Sardegna, 167 in Calabria, 11 in Valle d’Aosta, 56 in Molise, 70 in Basilicata.

Per quanto le vittime, dall’inizio epidemia erano: 16.857 in Lombardia, 4.143 in Piemonte, 4.458 in Emilia-Romagna, 2.104 in Veneto, 1.139 in Toscana, 1.571 in Liguria, 875 nel Lazio, 987 nelle Marche, 441 in Campania, 405 nella Provincia autonoma di Trento, 555 in Puglia, 286 in Sicilia, 472 in Abruzzo, 348 in Friuli Venezia Giulia, 292 nella Provincia autonoma di Bolzano, 80 in Umbria, 134 in Sardegna, 97 in Calabria, 146 in Valle d’Aosta, 23 in Molise, 28 in Basilicata.

RIUNIONE SUL TPL

In vista della riapertura della scuola si é tenuta una riunione sul trasporto pubbico locale, alla quale hanno presenziato anche le Regioni. Secondo quanto emerso stanno fermi gli attuali criteri di distanziamento all’interno dei mezzi di trasporto. Restano da decidere l’utilizzo di separatori sui mezzi del TPL e la differenziazione degli orari scolastici.

