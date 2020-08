Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 29 agosto 2020

In attesa del bollettino del 29 agosto 2020 sono 1.462 inuovi casi,1178 i ricoverati, 74 quelli in terapia intensiva, 9 i decessi

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, sabato 29 agosto andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 28 AGOSTO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 1.462 e 9 i decessi. 1.178 le persone ricoverate, 74 quelle in terapia intensiva, 21.873 quelle in isolamento domiciliare.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano in: Lombardia 99.416 (+316), Piemonte 32.694 (+91), Emilia Romagna 31.547 (+164), Veneto 22.604 (+135), Toscana 11.595 (+82), Liguria 10.807 (+46), Lazio 10.716 (+166), Marche 7.211 (+17), Campania 6.424 (+183), Trento 5.070 (+16), Puglia 5.268 (+51), Sicilia 4.228 (+54), Friuli Venezia Giulia 3.728 (+19), Abruzzo 3.725 (+20), Bolzano 2.915 (+8), Sardegna 2.022 (+55), Umbria 1.741 (+22), Calabria 1.432 (+10), Valle d’Aosta 1.226 (+2), Molise 522 (+1), Basilicata 518 (+4).

RIAPERTURA DELLE SCUOLE

Tiene banco i tema della riapertura delle scuole, con tutte le problematiche ad esso connesse. Il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha dichiarato attraverso i social che é stato firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. “Una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica. L’istruzione e la ripartenza della scuola sono priorità per questo governo”.

Dello stesso avviso il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ai microfoni del TG3 ha ribadito che l priorità assoluta é quella di riportare i ragazzi in classe. I banchi costituiscono solo una parte del lavoro, poi ci sono le assunzioni: porteremo 70mila unità di personale scolastico in più. Per a ripartenza sono stati investiti 2,9 miliardi. La Azzolina ha garantito che il personale scolastico si comporterà seriamente e non arriveranno certifcati di massa. D’altronde lo ha già dimostrato inoccasione degli esami di Stato quando tutti pensavano ad una malattia collettiva.

I DATI COVID DEL 29 AGOSTO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).