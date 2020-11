Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 3 novembre 2020

In attesa del bollettino del 3 novembre 2020 sono 22.253 i nuovi casi 21.862 i ricoverati, 2.022 quelli in terapia intensiva; 233 i decessi

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, martedì 3 novembre andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 2 NOVEMBRE

Il bollettino del 2 novembre 2020 parlava di 22.253 nuovi casi 21.862 ricoverati, 2.022 quelli in terapia intensiva; 233 decessi.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano:94.418 in Lombardia, 48.770 in Campania, 37.783 nel Lazio, 36.095 in Piemonte, 32.933 in Veneto, 31.735 in Toscana, 26.492 in Emilia Romagna, 16.064 in Sicilia, 12.569 in Puglia, 9.294 in Liguria, 7.326 in Umbria, 7.042 nelle Marche, 7.091 in Abruzzo, 6.653 in Sardegna, 6.060 a Bolzano, 5.376 in Friuli Venezia Giulia, 3.605 in Calabria, 2.169 a Trento, 2.012 in Valle d’Aosta, 1.695 in Basilicata, 1.153 in Molise.

OGGI IL NUOVO DPCM: LE ANTICIPAZIONI

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato alla Camera le nuove misure per arginare la diffusione del Coronavirus contenute nel Dpcm chesarà emanato nella giornata di oggi. Le nuove misure prevedono la divisione delle Regioni in tre diverse fasce di rischio con restrizioni differenziate in relazione a indice Rt, focolai presenti sul terrtorio e situazione dell’occupazione dei posti letto negli ospedali. Una Regione sarà inserita in una delle fasce con un’ordinanza del ministro della Salute. Previsto il divieto di spostarsi verso Regioni con elevati coefficienti di rischio, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Ci sarà il coprifuoco, ma il premier ha parlato genericamente di “tarda serata”, senza specificare l’orario: le Regioni vorrebbero le ore 21, il Comitato Tecnico Scientifico spinge verso le 18. La didattica a distanza sarà estesa al 100% per tutte le scuole di secondo grado; chiuderanno mostre e musei e sarà limitata al 50% la capienza sui trasporti pubblici.

MARCHE: DIDATTICA A DISTANZA E CAPIENZA RIDOTTA SUI MEZZI PUBBLICI

Una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dispone che dal 4 novembre al 4 dicembre incluso, la didattica a distanza sia al 100% nelle Università e per la formazione professionale e che la capienza consentita nei mezzi del Trasporto pubblico locale sia ridotta al 50%.

IN ALTO ADIGE COPRIFUOCO DALLE 20 ALLE 5 E NEGOZI CHIUSI

Dalla mezzanotte di mercoledi in Alto Adige entrerà in vigore il coprifuoco, che sarà applicato coprifuoco dalle ore 20 alle 5. Sempre da mercoledì resteranno chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie ma fino alle 20 sara’ consentito l’asporto. Serrande abbassate anche per i negozi, tranne farmacie, tabacchini e attività primari.

A GENOVA SI ALLESTISCE UN NUOVO OPEDALE ANTI-COVID

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti d’intesa con la Protezione civile ha dato mandato di iniziare i sopralluoghi per allestire un ospedale anti-Covid in un padiglione della Fiera di Genova da utilizzare in caso di necessità.

SITUAZIONE NEL MONDO

Nello scorso fine settimana in Spagna si sono registrati 55.019 nuovi casi e 379 decessi. Nuovo record in Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.518 nuovi casi e 416 morti. In Gran Bretagna si sono registrati 18.950 nuovi contagi e 136 morti e decessi.

I DATI COVID DEL 3 NOVEMBRE

Alle 17 circa la Protezione Civile ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi).