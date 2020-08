Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 30 agosto 2020

In attesa del bollettino del 30 agosto 2020 sono 1.444 i nuovi casi,1168 i ricoverati, 79 quelli in terapia intensiva, un decesso

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, domenica 30 agosto andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 29 AGOSTO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 1.444 e un decesso. 1.168 le persone ricoverate, 79 quelle in terapia intensiva, 21.909 quelle in isolamento domiciliare.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano : 6.645 in Lombardia,1.383 in Piemonte, 2.769 in Emilia-Romagna, 1.345 in Veneto, 1.421 in Toscana, 2.882 nel Lazio, 493 in Liguria, 296 nelle Marche, 1.771 in Campania, 748 in Puglia, 84 nella Provincia autonoma di Trento, 1.084 in Sicilia, 348 in Friuli Venezia Giulia, 395 in Abruzzo, 190 nella Provincia autonoma di Bolzano, 691 in Sardegna, 238 in Umbria, 198 in Calabria, 19 in Valle d’Aosta, 69 in Molise, 87 in Basilicata.

QUATTRO VACCINI SPERIMENTATI IN CINA

L’autorità cinese per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia di Covid-19 ha comunicato che quattro potenziali vaccini anti-Covid sviluppati in Cina hanno avviato sperimentazioni cliniche internazionali di fase 3. Per alcuni la fase di sperimentazione terminò a settembre, con risultati comunicati a novembre.

A SASSARI MASCHERINE OBBLIGATORIE 24 ORE SU 24

Il Comune di Sassari ha emanato una ordinanza che prevede l’obbligo di indossare mascherine 24 ore su 24 negli “spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico”. Il provvedimento si é reso necessario a seguito dell’impennata dei casi nel nord della Sardegna e sarà in vigore fino al 7 settembre.

I DATI COVID DEL 30 AGOSTO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).