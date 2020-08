Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 4 agosto 2020

In attesa del bollettino del 4 agosto 2020 sono 159 i nuovi casi, 734 i ricoverati con sintomi, 41 quelli in terapia intensiva

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, martedì 4 agosto andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 3 AGOSTO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 239; i decessi 8. Le persone ancora positive al Coronavirus erano 12.546. Di queste i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 42, 708 quelli ricoverati con sintomi, 11.706 quelli in isolamento domiciliare.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 5.795 in Lombardia, 1.560 in Emilia Romagna, 1.051 in Veneto, 974 nel Lazio, 813 in Piemonte, 398 in Toscana, 397 in Campania, 288 in Sicilia, 195 in Liguria, 140 nelle Marche, 136 in Friuli Venezia Giulia, 125 in Puglia, 124 in Abruzzo, 112 a Bolzano, 100 a Trento, 98 in Calabria, 51 in Basilicata, 44 in Sardegna, 33 in Molise, 27 in Umbria, 13 in Valle d’Aosta.

INDAGINE ISTAT: CONTAGIATI 6 VOLTE DI PIU’ RISPETTO AI DATI UFFICIALI

Una indagine sulla sieroprevalenza dell’infezione da virus Sars-Cov-2 realizzata dal Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, partita il 25 maggio scorso, ha rilevato che hanno sviluppato anticorpi un milione 482 mila le persone. Sarebbero,quindi, circa 6 volte di più rispetto ai dati ufficiali. Gli asintomatici arrivano al 27,3%. Tra chi ha avuto contatti con colleghi di lavoro contagiati si registra una sieroprevalenza dell’11,6%. La trasmissione intrafamiliare è molto elevata, il 41% tra chi ha avuto un familiare convivente è risultato positivo al Coronavirus.

I DATI COVID DEL 4 AGOSTO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).