Coronavirus oggi in Italia, bollettino del 4 giugno 2020

In attesa del bollettino del 4 giugno 2020 si riparte da 391 nuovi casi e da una decrescita di 569 ricoverati, 55 in terapia intensiva

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, giovedì 4 giugno 2020, andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 3 GIUGNO

Nel giorno in cui sono state annunciato l’allentamento delle misure restrittive, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 233.836, con un incremento rispetto a mercoledì di 321 nuovi casi. Il numero totale di positivi è di 39.297, con una decrescita di 596 assistiti. Tra i positivi, 353 erano in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 55 pazienti. 5.742 persone erano ricoverate con sintomi, con un decremento di 174 pazienti. 33.202 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono stati 71 e hanno portato il totale a 33.601. Il numero complessivo dei dimessi e guariti é salito invece a 160.938, con un incremento di 846 persone.

STATISTICHE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi positivi sono 20.224 in Lombardia, 4.686 in Piemonte, 2.839 in Emilia-Romagna, 1.387 in Veneto, 973 in Toscana, 514 in Liguria, 2.818 nel Lazio, 1.310 nelle Marche, 869 in Campania, 1.036 in Puglia, 222 nella Provincia autonoma di Trento, 880 in Sicilia, 233 in Friuli Venezia Giulia, 736 in Abruzzo, 120 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 146 in Sardegna, 13 in Valle d’Aosta, 110 in Calabria, 127 in Molise e 23 in Basilicata.

ARCURI: PRONTI A PROCESSARE 90MILA TAMPONI AL GIORNO

Il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in un’intervista alla Rai ha annunciato che il numero di tamponi quotidiani potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi mesi fino ad arrivare a 90mila tamponi al giorno.

BERTOLASO: TIMORI PER UNA SECONDA ONDATA

L’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso nel corso di una conferenza stampa convocata per presentare il Protocollo sicurezza per il turismo in Sicilia nella Fase 2, ha dichiarato che, dopo mesi estivi tranquilli, teme scenari negativi in autunno-inverno.

CONTE PARLA DI “NUOVO INIZIO”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa, ha dichiarato che si sono aperti i confini regionali e ci si può spostare da una Regione allaltra senza che occorra più l’autocertificazione: una decisione che é stata presa perché i dati rivelano che i sistemi di controllo adottati stanno funzionando, così come il programma delle riaperture. Al momento non ci sono situazioni critiche in nessuna parte d’Italia, nè sovraccarico in nessuna struttura ospedaliera. Il trend é in discesa su tutto il territorio nazionale. E questo, ha sottolineato il Premier, evidenzia che la strategia sinora adottata é quella giusta. Conte ha detto di cogliere entusiasmo e una ritrovata socialità, meritati dopo settimane di sacrifici. Ma é bene ricordare che si può ripartire in sicurezza perché tutti insieme si é accettato di modificare le prorpie abitudini di vita. Ancora servono, però, distanziamento sociale e mascherine perché il virus non é stato sconfitto: pensarlo sarebbe una grave leggerezza.

Conte ha detto che, messa ora alle spalle l’emergenza sanitaria, c’é da affrontare quella sociale ed economica. Sono stati stanziati miliardi come non era mai successo e si é scusato per i ritardi. La Commissione Europea ha messo a disposizione 750 miliardi per i paesi più colpiti dall’emergenza. Serviranno per migliorare digitalizzazione, innovazione, per aiutare le piccole e medie imprese e per miliorate i trasporti ferroviari, quali ad esempio la tratta Roma-Pescara.

I DATI COVID DEL 4 GIUGNO

Alle 18 la Protezione civile ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).