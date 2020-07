Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 6 luglio 2020

In attesa del bollettino del 6 luglio 2020 sono192 nuovi casi, in aumento; 945 persone ricoverate, 74 in terapia intensiva

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, lunedì 6 luglio 2020, andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 5 LUGLIO

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nelle ventiquattr’ore precedenti si erano registrati 192 nuovi casi. 945 ricoverati mentre erano 74 i pazienti in terapia intensiva. 7 i decessi.

In Lombardia il numero delle vittime da inizio emergenza era salito a 16.697 con più nuovi casi a Mantova e a Bergamo che a Milano. In Piemonte non si era registrato nessun decesso mentre il numero dei positivi era di 4.102. Nessun decesso da ormai una settimana in Liguria. A Roma citta’ si erano registrati 11 nuovi casi. Nessun nuovo caso né decessi in Puglia mentre il totale dei casi positivi era di 4.536, i pazienti ricoverati negli ospedali sono 20, nessuno in terapia intensiva, quelli in isolamento domiciliare sono 89.

PER CHI ARRIVA DA PAESI EXTRA SCHENGEN VARIE IPOTESI

Al momento in Italia ci sono decine di focolai di nuovi contagi, molti causati da arrivi da Paesi extra Schengen dove la pandemia di Coronavirus é fuori controllo. Il governatore della Toscana Rossi ha stabilito, in contesti di sovraffollamento, il ricovero obbligatorio nei Covid hotel, mentre Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, chiede tamponi negli aeroporti per i voli da zone ad alto rischio. Dopo il caso dell’imprenditore vicentino che ha rifiutato le cure, le cui condizioni restano stabili ma gravi, il Ministero della Salute sta verificando il quadro normativo sui trattamenti sanitari obbligatori

I DATI COVID DEL 6 LUGLIO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).