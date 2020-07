Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 9 luglio 2020

In attesa del bollettino del 9 luglio 2020 sono193 nuovi casi; 899 i pazienti ricoverati, 71 in terapia intensiva, 15 decessi

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, giovedì 9 luglio 2020, andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA L’8 LUGLIO

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nelle ultime ventiquattr’ore i casi complessivi di Coronavirus in Italia erano 242.149, in crescita di 193 unità e si erano registrati 15 morti. positivi erano 13.595, 647 meno di martedì. I ricoverati con sintomi erano 899 (-41), mentre erano aumentati i pazienti in isolamento domiciliare: da 12.232 a 12.625. I guariti erano 193.640 con un incremento rispetto martedì di 825 I ricoverati in terapia intensiva erano 71 pazienti ma in ben 13 Regioni non c’era nessuno in rianimazione.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni italiane erano: 8.460 in Lombardia, 1.140 in Piemonte, 1.071 in Emilia-Romagna, 386 in Veneto, 341 in Toscana, 287 in Liguria, 874 nel Lazio, 184 nelle Marche, 37 nella Provincia autonoma di Trento, 228 in Campania, 78 in Puglia, 82 in Friuli Venezia Giulia, 145 in Abruzzo, 127 in Sicilia, 83 nella Provincia autonoma di Bolzano, 7 in Umbria, 10 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 17 in Molise, 5 in Basilicata.

Sono state quattro le Regioni che non hanno fanno segnare nuovi casi: Umbria, Sardegna, Valle D’Aosta e Molise, oltre alla provincia di Trento.

FRANCESCHINI SU BONUS VACANZE

Il Miinistro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, intervenendo al question time alla Camera, ha dichiarato che il bonus vacanze sta andando bene: alle 14 di oeri erano stati erogati 401.525 buoni vacanze, per un totale di 183 milioni di spesa, e 12.580 persone lo avevano già utilizzato in un albergo.

I DATI COVID DEL 9 LUGLIO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).