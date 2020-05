Coronavirus in Italia, dati del giorno 2 maggio 2020

In attesa del bollettino del 2 maggio 2020 si riparte da 1.965 nuovi casi e dalla speranza che il Remsedivir possa essere la cura del Covid-19

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, sabato 2 maggio 2020 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 1° MAGGIO

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 30 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus é stato di 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi era di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti. Tra gli attualmente positivi 1.578 erano in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 116 pazienti. 17.569 persone erano ricoverate con sintomi, con un decremento di 580 pazienti. 81.796 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, erano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I deceduti sono stati 269 e hanno portato il totale a 28.236. Il numero complessivo dei dimessi e guariti é salito invece a 78.249, con un incremento di 2.304 persone rispetto a ieri.

STATISTICHE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.473 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 9.484 in Emilia-Romagna, 7.779 in Veneto, 5.373 in Toscana, 3.518 in Liguria, 4.446 nel Lazio, 3.211 nelle Marche, 2.753 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento,2.947 in Puglia, 2.171 inSicilia, 1.115 in Friuli Venezia Giulia, 1.911 in Abruzzo, 757 nella Provincia autonoma di Bolzano, 204 in Umbria, 744 in Sardegna, 92 inValle d’Aosta, 727 in Calabria, 193 inBasilicata e 190 in Molise.

ORIGINE DEL VIRUS

Al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva supposto che il Coronavirus fosse stato originato in un laboratorio di Wuhan, l’Oms ha risposto che non ci sono dubbi sull’origine naturale del virus. Appurata la natura, resta comprendere come sia stata possibile la trasmissione da animale a uomo.

REMSEDIVIR

Nella giornata del 30 aprile gli infettivologi avevano affermato che il Remdesivir, il farmaco antivirale utilizzato per contrastare l’Ebola, è capace di accelerare del 30 percento la guarigione dei pazienti con COVID. Ieri il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha autorizzato l’utilizzo del Remdesivir sui pazienti affetti da Coronavirus. Appresa la notizia, Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, ha cos commentao sui social: “FDA ha approvato Remdesivir per l’utilizzo nel Covid. Ora aspettiamo la stessa procedura da parte del corrispettivo ente europeo, l’EMA. Noi al Policlinico San Martino ci avevano visto lungo…ora si può capire perché ci eravamo rammaricati di non poterlo più usare”.

CONTE CHIEDE SCUSA

Il Premier, Giuseppe Conte, in occasione della Festa del lavoroha pubblicato un lungo post sulla pagina ufficiale Facebook, chiedeno anche susa per i titardi dei pagamenti da parte dell’Inps. “Il mondo del lavoro è messo a dura prova. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra attività chiuse e prospettive di lavoro a rischio -scrive Conte– Molti, durante la fase più acuta di questa emergenza, hanno lavorato negli ospedali, in strada o in ufficio per assicurarci assistenza, soccorso, sicurezza e beni essenziali. Oltre 4 milioni tornano a lavoro lunedì grazie ai primi risultati delle misure di contenimento: impiegati, addetti e operai che potranno confidare nell’applicazione di rigidi protocolli di sicurezza, su cui saremo intransigenti. Ho letto alcune vostre lettere, ho provato a vestire i vostri panni e ne ho avvertito tutto il peso […] Lo Stato, così come tutti i lavoratori, non ha mai trovato di fronte a sé una minaccia sanitaria ed economica come questa. Negli ultimi 50 giorni abbiamo dovuto mettere in campo uno sforzo economico pari a quello di intere manovre di bilancio realizzate nell’arco di 2 o 3 anni. Tanti hanno ricevuto un sostegno, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. Abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato, perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni: ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del Governo, e vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto. È ai dettagli un nuovo provvedimento con aiuti e misure per la ripartenza economica che saranno più pesanti, più rapidi, più diretti. Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia. Non cadono nel vuoto, non sono parole al vento. Sono piuttosto il vento che spinge più forte l’azione del Governo”.

I DATI COVID DEL 2 MAGGIO

Alle 18 la Protezione civile ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).