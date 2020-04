Coronavirus in Italia del giorno 30 aprile 2020: dati e notizie

In attesa del bollettino del 30 aprile 2020 si riparte da 2.086 nuovi casi e 323 decessi. Conferenza stampa del dottor Borrelli

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, giovedì 30 aprile 2020 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 29 APRILE

Continua a calare la pressione sulle terapie intensive, ma aumentano ancora e i decessi sono ancora tanti. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, il totale delle persone che hanno contratto il virus era 203.591, con un incremento rispetto a martedì di 2.086 nuovi casi. Il numero totale di positivi era di 104.657, con una decrescita di 548 assistiti. Tra gli attualmente positivi 1.795 erano in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 68 pazienti 19.210 persone erano ricoverate con sintomi, con un decremento di 513 pazienti rispetto a ieri. 83.652 persone, pari al 80% dei positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I deceduti sono stati 323 e hanno portato il totale a 27.682. Il numero complessivo dei dimessi e guariti é salito invece a 71.252, con un incremento di 2.311 persone rispetto a ieri.

STATISTICHE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi erano 36.122 in Lombardia, 15.521 in Piemonte, 11.862 in Emilia Romagna, 8.369 in Veneto, 5.663 in Toscana, 3.576 in Liguria, 4.535 nel Lazio, 3.347 nelle Marche, 2.782 in Campania, 2.927 in Puglia, 1.463 nella Provincia autonoma di Trento, 2.145 in Sicilia, 1.227 in Friuli Venezia Giulia, 1.976 in Abruzzo, 845 nella Provincia autonoma di Bolzano, 261 in Umbria, 761 in Sardegna, 135 in Valle d’Aosta, 753 in Calabria, 194 in Basilicata e 193 in Molise.

SPERANZA: “DAL 4 MAGGIO NON É UN LIBERI TUTTI”

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che le misure adottate hanno salvato la vita a migliaia di persone ma, soprattutto, ha precisato che dal 4 maggio non sarà un liberi tutti. Il virus non é sconfitto e se si riaprisse tutto, in due settimane tornerebbe. Il pericolo di una nuova ondata di contagi è dunque concretissimo e finché non ci saranno vaccino e terapie dobbiamo governare questo processo.

ARCURI: “NON CI SARA’ L’APOCALISSE”

Il Commissario Domenico Arcuri ha parlato di “situazione imprevedibile” per cui nessuno puà dire per quanto tempo le attività economiche e sociali saranno condizionate e dovranno essere limitate. Sul piano sanitario si é attrezzati per a reggere picchi anche superiori a quelli della prima fase dell’emergenza. “L’apocalisse non la regge nessuno, ma siamo tutti convinti che non ci sarà”.

BOCCIA: “DAL 18 MAGGIO RIAPERTURE A LIVELLO REGIONALE”

Il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, in videoconferenza con i Governatori, ha anticipato che dal 18 maggio le riaperture verranno decise a livello regionale, considerando l’evoluzione dell’epidemia. Ha precisato che se ci saranno ordinanze regionali non coerenti sarà inviata una diffida con la richiesta di rimuoverle. Se non avvierrà sarà costretto a impugnarle.

TEST SIEROLOGICI

Chiusa la gara di appalto, il Governo si prepara a dare il via libera ai test sierologici su un campione di 150mila persone residenti in Italia per la ricerca di anticorpi del virus Sars-Cov-2 condotta dal Ministero della Salute e dall’Istat. Dovrà essere autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, connessi allo svolgimento di un’indagine di sieroprevalenza.

GOVERNATORI DI CENTRO DESTRA SCRIVONO A MATTARELLA

Considerando la Fase 1 dell’emergenza Coronavirus abbia visto un accentramento dei poteri normativi in capo al Governo, con decreti che sarebbero anticostituzionaliposto problemi di compatibilità con la Costituzione, i governatori di centrodestra di Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Molise e il presidente della provincia autonoma di Trento, hanno scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Premier Giuseppe Conte. I presidenti chiedono una ripartizione delle competenze nella Fase 2.

FASE 2: REGOLE PER FARE LA SPESA

Il Ministero della Salute ha stilato una serie di regole per andare a fare la spesa: Per fare acquisti in sicurezza ai tempi di Covid-19 rispetta queste semplici regole.

SPESA A DOMICILIO: Verificare la possibilità di farsi portare la spesa a casa ordinando al telefono o via internet REGOLARITA’: Fare la spesa solo una volta alla settimana, delegando a un solo membro della famiglia tale compito LISTA: Preparare una lista della spesa per velocizzare gli acquisti e ridurre i tempi di attesa di tutti MASCHERINE: Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non è possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro DISTANZA: Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri clienti e addeti alla vendita GUANTI: Indossare guanti “usa e getta” in particolare in caso di alimenti e bevande IGIENE DELLE MANI: Pulire le mani con gel igienizzante messo a disposizione prima e dopo l’uso dei guanti.

REGOLE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Nella cosiddetta “fase 2” gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, al fine di limitare e contrastare la circolazione del nuovo coronavirus e garantire acquisti in sicurezza, devono rispettare le seguenti misure di igiene e prevenzione previste dal decreto del 26 aprile.

DISTANZA: Assicurare il mantenimento di un metro di distanza interpersonale in tutte le attività PULIZA DEI LOCALI: Garantire l’igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno ARIA: Mantenere un’adeguata aerazione naturale e il ricambio d’aria IGIENE DELLE MANI: Mettere a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani (in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento) MASCHERINE: Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non sia possibile il distanziamento sociale GUANTI: Usare guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, in particolare in caso di alimenti e bevande INGRESSI DILAZIONATI:Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: attraverso ampliamenti delle fasce orarie; per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadrati, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita INFORMAZIONI: Dare adeguata comunicazione alla clientela per garantire il distanziamento in attesa di entrare

I DATI COVID DEL 30 APRILE

Alle 18 il Capo del Dipertimento della Protezione civile, dottor Angelo Borrelli, ci ha aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).