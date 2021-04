Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 19 aprile 2021

Da oggi Campania in zona arancione. Nell’attesa dell’allentamento delle misure restrittive dal 26 aprile si discute sul coprifuoco

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, lunedì 19 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile.

Da oggi la Campania passa in zona arancione e solo Val d’Aosta, Puglia e Sardegna restano zona rossa. Dal 26 aprile tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione. A partire dalla stessa data riprenderanno anche gli sport all’aperto, incluso il calcetto, dal primo maggio in zona gialla si tornerà negli stadi con una capienza massima di mille persone. Stesse regole per i concerti. Dal 15 maggio riapriranno anche le piscine all’aperto e dal 1° giugno ripartiranno alcune attività legate alle palestre. Il 1° luglio, invece, potranno riprendere le attività fieristiche. Per gli spostamenti, invece, si pensa a un pass vaccinale sul modello di quello studiato dall’Unione europeo. Dal 26 aprile tornerà anche la fascia gialla nella mappa colorata dell’Italia. Gli spostamenti tra Regioni gialle saranno di nuovo permessi ma per i movimenti tra Regioni di diverso colore potrebbe essere introdotto un pass, che potrebbe contenere l’indicazione dell’avvenuta vaccinazione, l’effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti allo spostamento, o l’eventuale guarigione dall’infezione.

Nell’attesa dell’allentamento delle misure restrittive si discute sul coprifuoco. Il vice Ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha dichiarato che i dati attuali non consentono ancora uno slittamento di ora in avanti. C’é invece chi come Matteo Salvini, leader della Lega, e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, chiedono che possa partire dalle ore 24 atteso che in zona gialla i ristoranti potranno ripartire all’aperto anche di sera e il coprifuoco alle 21 sarebbe loro di ulteriore danno.

Giorgia Meloni é anche tornata a rilanciare la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute, Roberto Speranza. “L’élite di sinistra si mobilita e firma un appello in difesa del Ministro Speranza. -scrive sul profilo ufficiale Facebook- Dimostriamo loro che il popolo, quello reale e che più ha pagato per questa gestione della pandemia, è stufo di continuare a subire inutili limitazioni delle libertà personali che nulla hanno a che fare col contrasto al Covid”.

SITUAZIONE VACCINI

Secondo quanto emerge dal report del Commissario Straordinario per l’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, aggiornati alle 15.20 di ieri sono 15.099.777 le dosi somministrate in totale. Ieri sera sono arrivate oltre 400.000 mila dosi di vaccino anti covid all’aeroporto militare di Pratica di Mare e saranno distribuite alle Regioni in queste ore.

IL BOLLETTINO DEL 18 APRILE

Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 12.694 nuovi casi (ieri 15.370) con 251 decessi (ieri 310). Sono 23.648 le persone ricoverate mei reparti ordinari; 3.311 persone nelle terapie intensive.

Nel dettaglio gli attualmente positivi sono: 92.421 in Campania, 66.377 in Lombardia, 63.885 in Emilia-Romagna, 51.438 in Puglia, 50.790 nel Lazio, 26.444 in Veneto, 26.071 in Toscana, 25.758 in Sicilia, 22.596 in Piemonte, 18.066 in Sardegna, 14.068 in Calabria, 9.498 in Friuli Venezia Giulia, 10.100 in Abruzzo. 7.576 nelle Marche, 6.928 in Liguria, 5.799 in Basilicata, 3.422 in Umbria, 1.336 a Trento, 952 in Valle d’Aosta, 678 in Molise, 408 a Bolzano.