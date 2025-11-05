Culinaria, il lato goloso di Merano WineFestival: la selezione delle eccellenze Food, Spirits e Beer nella GourmetArena dal 7 al 10 novembre

MERANO – Al Merano WineFestival, il vino incontra la cucina d’eccellenza. Nella kermesse all’insegna dell’eccellenza enologica e gastronomica, che si terrà da venerdì 7 a martedì 11 novembre 2025 nel prestigioso scenario del Kurhaus di Merano, torna la sezione “Culinaria”, dedicata ai prodotti gastronomici di qualità, ai distillati e alle birre artigianali. Un percorso di degustazione che celebra la creatività e la manualità di 130 produttori artigianali, le storie dei loro territori e delle loro passioni, in un dialogo costante con le eccellenze enologiche in scena al Kurhaus.

SHOWCOOKING: GLI CHEF PROTAGONISTI DELL’AREA CAMPANIAFELIX

All’interno della GourmetArena trova spazio Territorium & Consortium, l’area dedicata alle eccellenze presentate dai Consorzi e dalle realtà territoriali italiane, tra cui le regioni Abruzzo e Campania. Un’esperienza che celebra la qualità in tutte le sue forme, trasformando ogni assaggio in un momento di scoperta, conoscenza e piacere. Nell’area CampaniaFelix il programma di showcooking, a cura di Dante Del Vecchio di MisteryApple, prevede un parterre di ospiti d’eccezione: Antonio Tubelli, storico della cucina napoletana; Tiziano Palatucci, Alberto Toè e Giorgia Compagnoni di Castel Badia Dolomiti; Carlo Scutiero de La Smorfia di Merano; Nina Gabuldani e Misha Avsajanishvili, esperte di cucina georgiana; Lino Scarallo, chef di Palazzo Petrucci a Napoli; Peppe Aversa, chef del ristorante Il Buco 1 Stella Michelin a Sorrento; chef Angelo D’Amico della Locanda Radici di Melizzano (BN); chef Umberto De Martino e i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “G. Marconi” di Vairano Scalo (CE).

WINEHUNTER PLATINUM AWARD

Dalle specialità regionali ai sapori innovativi, ogni prodotto presente nella GourmetArena, aperta dal 7 al 10 novembre, è frutto di un’attenta selezione da parte delle commissioni della Guida The WineHunter, coordinate da Helmuth Köcher, che hanno degustato oltre 500 prodotti, premiandone 126 con il WH Award Rosso (tra i 90 e i 92,99 punti) e 187 con il WH Award Gold (tra i 93 e i 95,99 punti). Venerdì 7 novembre alle ore 18 al Teatro Puccini di Merano, saranno svelati i vincitori del WineHunter Platinum Award, tra 46 prodotti candidati.