Dal 25 al 27 luglio la 56esima Sagra del Prosciutto di Bassiano

BASSIANO – Dal 25 al 27 luglio nel suggestivo borgo medievale di Lepino si celebra la tradizionale Sagra del Prosciutto di Bassiano. Giunta alla sua 56esima edizione, nell’anno del Giubileo si presenta in una veste rinnovata e con un cartellone di eventi particolarmente ricco e attrattivo per turisti e visitatori. Promossa e organizzata dal Comune di Bassiano, in collaborazione con la locale Pro Loco, con il contributo di Arsial e della Regione Lazio, la Sagra metterà in vetrina una delle eccellenze enogastronomiche laziali più note a livello nazionale ed internazionale: il Prosciutto di Bassiano, dal sapore caratteristico, scaturito da un particolare e laborioso processo produttivo che unisce l’artigianalità della tradizione contadina alle moderne tecnologie industriali dei prosciuttifici presenti sul territorio.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 25 luglio a partire dalle ore 17:30, con una tavola rotonda dal titolo: “Il Prosciutto di Bassiano: Eccellenze da Raccontare”, a cui prenderanno parte le autorità locali, rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali, i produttori e le realtà più significative del mondo agroalimentare. Un momento utile a riflettere sulle prospettive di sviluppo per il territorio, partendo dalla valorizzazione dei suoi prodotti tipici. “Il Prosciutto di Bassiano – sottolinea il sindaco di Bassiano Giovanbattista Onori – rappresenta un volano attorno al quale costruire una rete tra istituzioni, associazioni e produttori, affinchè attorno ai prodotti tipici locali cresca una strategia di promozione turistica del territorio, capace di attrarre risorse e sviluppo per residenti e aziende agricole”.

“La sagra è certamente il cardine di una strategia più ampia – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Bassiano Jerry Cantali – con la quale intendiamo raccontare il nostro territorio nelle scuole, perché attraverso il Prosciutto di Bassiano anche i giovani possano riappropriarsi dell’identità di questi luoghi, rinnovando nel tempo un tessuto produttivo che nei decenni ha reso orgogliosa tutta la comunità”. Non mancherà l’attenzione all’educazione alimentare che valorizza la dieta mediterranea ed i sani stili di vita, simboleggiata dal connubio tra la Sagra ed il progetto “Il Gusto del Cuore: un viaggio nel Lazio tra sapori e spiritualità nell’anno del Giubileo”, promosso dall’associazione Donna Donna Onlus, la cui animatrice e fondatrice Nadia Accetti, sarà presente per donare i “Cestini della Salute” alle autorità locali ed ai promotori dell’evento.

Subito dopo ci sarà la degustazione a deliziare il palato dei presenti, prosciutto, formaggio, olio, pane, vino, tutti prodotti del territorio. Sabato 26 luglio la festa entra nel vivo, con la visita al Santuario del Santissimo Crocifisso, lungo la Via Francigena, per unire, in occasione del Giubileo della Speranza, la tradizione rurale alla vocazione spirituale che caratterizza la storia delle popolazioni autoctone. Per l’occasione saranno aperti ai visitatori i prosciuttifici e aziende agricole, all’interno delle quali sono state organizzate visite guidate, per permettere a tutti di apprezzare i processi produttivi del Prosciutto e delle principali tipicità del luogo.

Tutto ciò sarà allietato da numerosi spazi culturali, ludici e ricreativi: l’esibizione delle Majorette Butterfly, il Laboratorio di Scultura curato da Maurizio Orsini, la Live Performance in piazza di Luigi Rieti, le serate musicali, gli stand gastronomici, i tradizionali giochi d’epoca per grandi e bambini all’interno del centro storico del borgo. Clou della Sagra sarà come da tradizione la giornata di domenica 27 luglio con la “degustazione itinerante” del prosciutto per le vie del centro storico, e la proiezione del video promozionale “Bassiano: Bellezza ed Eccellenze”, realizzato da Mattia Ercole: un viaggio emozionante tra storia, tradizioni e sapori unici.