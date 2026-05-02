“Domenica In”, gli ospiti della puntata del 3 maggio

ROMA – Nuovo appuntamento con “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 3 maggio alle 14 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Ad aprire la puntata sarà Al Bano, protagonista di un’ampia intervista tra carriera e vita privata, impreziosita da alcune esibizioni dei suoi brani più celebri, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. In collegamento da Milano interverrà Luciana Littizzetto, pronta a raccontare il suo primo romanzo “Il tempo del la la la”.

Ancora spazio alla musica con Serena Brancale che, dopo il successo al Festival di Sanremo, proporrà una versione inedita e intima di “Qui con me”, in chiave acustica piano e voce. In studio anche Nicolò Filuppucci, vincitore della sezione “Nuove Proposte”, che presenterà il nuovo singolo “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”. Barbara De Rossi, Marcello Cirillo e Demo Morselli presenteranno invece lo spettacolo “Tu vuo’ fa’ l’Americano”, in scena dal prossimo 20 maggio al Teatro Olimpico di Roma.

Non mancherà l’approfondimento sull’attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno gli sviluppi del “Caso Garlasco” insieme a Salvo Sottile, Virman Cusenza e all’avvocato Antonio De Renzis, in collegamento. Enzo Miccio ripercorrerà i cambiamenti nel mondo della moda negli ultimi vent’anni, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.