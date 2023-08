Economia sotto l’Ombrellone: il programma dell’edizione 2023

La rassegna propone dal 9 al 30 agosto quattro incontri sui temi della mobilità, dell’energia, dell’agroenergia e della gestione dei soldi

LIGNANO SABBIADORO – Tanta voglia di sostenibilità. Questo il filo conduttore della tredicesima edizione di Economia sotto l’Ombrellone, la rassegna di incontri a sfondo economico promossa da EoIpso in programma dal 9 al 30 agosto a Lignano Sabbiadoro (UD); quattro mercoledì nel mese più vacanziero dell’anno per offrire occasioni di confronto con i principali attori della scena regionale e nazionale all’interno di una formula che ha fatto dell’attualità, della qualità dei relatori e del clima informale in cui si svolge alcuni dei suoi punti di forza.

«Dopo 12 anni che hanno visto l’intervento di oltre 130 relatori, il tema scelto per questa nuova edizione è uno degli argomenti più sentiti e partecipati», spiega Carlo Tomaso Parmegiani, direttore editoriale Nord Est dell’agenzia di comunicazione EoIpso, ideatore della rassegna e moderatore degli incontri. «Parlare di sostenibilità significa parlare di nuovi equilibri per quanto riguarda lo sviluppo, la mobilità, le soluzioni quotidiane e persino la gestione dei nostri soldi. Nei quattro incontri in programma abbiamo infatti voluto mettere al centro alcuni degli argomenti che maggiormente interessano il dibattito nazionale: la rassegna si apre il 9 agosto con il tema degli investimenti. Un tema particolarmente caldo a fronte di due elementi: le politiche monetarie internazionali e la necessità di dare e avere sicurezza. Con il secondo appuntamento del 13 agosto affrontiamo la mobilità: facciamo focus sul ruolo del trasporto pubblico, chiamato a giocare una partita importante. Le agroenergie sono invece il tema del terzo incontro in programma il 23 agosto: parliamo delle opportunità che possono arrivare da una nuova visione del settore, il tutto inserito in una prospettiva di economia circolare. Chiude la rassegna il 30 agosto l’appuntamento con le comunità energetiche. Dopo la pesante crisi, una riflessione deve essere aperta per trovare soluzioni che possano fare bene alle tasche dei cittadini e anche all’ambiente».

Come dice anche il nome della rassegna, Economia sotto l’Ombrellone si svolge a pochi metri dalla spiaggia. Gli incontri sono in programma al Chiosco numero 5 (Bandiera Svizzera), Lungomare Alberto Kechler 16, in località Lignano Pineta a Lignano Sabbiadoro (UD). Hanno inizio alle 18.30 e sono a partecipazione libera. Al termine di ogni incontro, il pubblico può incontrare informalmente i relatori in un aperitivo con i vini offerti da Filare Italia.

Economia sotto l’Ombrellone 2023 è organizzata da EoIpso con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, Io sono Friuli Venezia Giulia e Consumatori Attivi; co-main supporter Greenway, Filare Italia, e Legacoop. Sponsor: Arriva Udine, FotoTherm, Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, Karmasec, Lignano Banda Larga, Allianz, IsCopy, Soluzioni Credito, GLP e Confindustria Udine; partner tecnici: Pineta Beach, Lignano Pineta Spa, Hotel Ristorante President, Porto Turistico Marina Uno e Comunità Energetiche.

PROGRAMMA

9 agosto – Cybersecurity e affidabilità degli investimenti

Manuel Cacitti – Karmasek

Mario Fumei – Private Banker

Barbara Puschiasis – Consumatori attivi

16 agosto – Presente e futuro del trasporto pubblico regionale

Emilio Coradazzo – Arriva Udine

Luca Di Benedetto – Apt Gorizia

23 agosto – Le agroenergie: occasioni, difficoltà e prospettive per le aziende agricole

Eros Miani – Fototherm

Marco Tam – Greenway e Filare Italia

Philip Thurn Valsassina – Confagricoltura

30 agosto – Le comunità energetiche. L’esempio di Lignano e le opportunità per i privati

Giorgio Ardito -Lignano Pineta Spa

Mauro Guarini – Comunità Energetiche

Michela Vogrig – Legacoop