Emergenza siccità in Sicilia, La Vardera: “Abbiamo aperto il rubinetto dell’autobotte”

ROMA – “Abbiamo aperto il rubinetto dell’autobotte. L’avviso di garanzia poteva arrivare anche a me”. Lo ha affermato il consigliere all’Assemblea regionale siciliana e presidente di Progetto Civico Italia, Ismaele La Vardera, intervenendo questa sera a Filorosso su Rai 3, il programma condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi, nel corso del confronto dedicato all’emergenza idrica a Ravanusa, in provincia di Agrigento.

La Vardera, che ha raccontato di essere stato al fianco del sindaco di Ravanusa, ha spiegato di aver aperto insieme a lui il rubinetto dell’autobotte: “Chapeau al sindaco di Ravanusa”. Il riferimento è all’avviso di garanzia ricevuto dal sindaco di Ravanusa, arrivato nell’ambito della vicenda legata all’approvvigionamento idrico e all’utilizzo dell’acqua destinata ai cittadini.

“Sappiate che ad Agrigento c’è una situazione simile”, ha aggiunto La Vardera. Il consigliere regionale ha quindi rivolto l’attenzione al ruolo del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: “Schifani in Sicilia è presidente di questo ente commissariale che può risolvere il problema dell’acqua. Ma la risposta non è arrivata come ci si aspettava”.