Ercole Olivario protagonista a TuttoFood di Milano lunedì 11 maggio

MILANO – Il Concorso nazionale Ercole Olivario sarà protagonista nella giornata di lunedì 11 maggio a TuttoFood Milano, la fiera di riferimento per l’intero sistema agroalimentare in programma nel capoluogo lombardo dall’11 al 14 maggio, con la consegna ufficiale dei riconoscimenti ai frantoiani che lavorano nelle aziende olearie italiane vincitrici della XXXIV edizione della competizione nazionale.

L’evento, in programma alle ore 13.15, si svolgerà presso lo stand di Italia Olivicola scale e Cia Agricoltori Italiani Padiglione 10 – Stand F47 e avverrà alla presenza di Gennaro Sicolo, Presidente Italia Olivicola; Federico Sisti, Direttore Camera di Commercio dell’Umbria; Alberto Amoroso, Presidente Associazione Italiana Frantoiani Oleari e Matteo Bartolini, presidente Confederazione italiana agricoltori sezione Umbria; ed è stato pensato per attribuire il giusto riconoscimento al lavoro svolto dai frantoiani che operano sia nelle aziende vincitrici dei dodici premi previsti nelle due categorie del concorso nazionale Ercole Olivario – Extravergine e oli extravergini certificati DOP/IGP – sia di quelle assegnatarie delle menzioni e premi speciali assegnati nell’edizione 2026.

Al termine della cerimonia, è prevista la presentazione e degustazione degli oli vincitori della XXXIV edizione del concorso Ercole Olivario 2026, attraverso un percorso di EVO Gastronomia a cura dello chef Emanuele Natalizio.

Inizierà così, con la partecipazione all’importante appuntamento di Milano, la serie di iniziative di promozione e valorizzazione che il Concorso Nazionale Ercole Olivario – organizzato da Unioncamere Nazionale in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Sviluppo e Territorio – Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio; ICE – Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT) Sede di Pescara; Italia Olivicola ed Unaprol – organizzerà nel corso del 2026 a vantaggio delle aziende selezionate e premiate, allo scopo di far conoscere sempre di più, in Italia e all’estero, l’eccellenza della produzione olearia dei territori italiani.

Queste le aziende premiate, come migliori produzioni d’Italia, che saranno presentate a TuttoFood in occasione della consegna dei riconoscimenti ai frantoiani, lunedì 11 maggio a Milano:

Per la categoria Dop/Igp Fruttato Leggero

1° Classificato – Sabina DOP dell’azienda Agricola Marcoaldi Roberta di Montelibretti (Rm), Lazio

Per la categoria Dop/Igp Fruttato Medio

1° Classificato – IGP Toscano – Prima OLIVA della Società Agricola Campioni ss di Massa e Cozzile (Pt), Toscana;

2° Classificato – DOP Terre di Bari – Bitonto dell’azienda Agricola Le Tre Colonne di Salvatore Stallone di Giovinazzo (Ba), Puglia

3° Classificato – DOP Umbria – Sottozona Colli Assisi Spoleto dell’azienda Agraria Marfuga di Campello sul Clitunno (Pg), Umbria

Per la categoria Dop/Igp Fruttato Intenso

1° Classificato – ex aequo Puglia IGP della Società Agricola Fratelli di Niso di Bisceglie (Bt), Puglia, e Roma IGP dell’azienda Quattrociocchi Americo di Terracina (Lt), Lazio.

Per la categoria Extravergine Fruttato Leggero

1° Classificato – Olio Extravergine Biologico – Cultivar Moraio della Fattoria Ramerino, società Agricola srl di Bagno a Ripoli (Fi), Toscana;

Per la Categoria Extravergine Fruttato Medio

1° Classificato – olio extravergine CROGNALE dell’Azienda Agricola Tommaso Masciantonio di Casoli (Ch), Abruzzo;

2° Classificato – Unico – Olio Extravergine di Oliva dell’Azienda Miceli & Sensat – Azienda Agricola Biologica di Roccamena (Pa), Sicilia;

3° Classificato – Redoro Olio Extravergine di Oliva BIO dell’Azienda Redoro srl – Frantoi veneti di Grezzana (Vr), Veneto.

Per la categoria Extravergine Fruttato Intenso

1° Classificato – olio extravergine OLIVASTRO dell’azienda Quattrociocchi Americo di Terracina (Lt), Lazio;

2° Classificato – olio extravergine MIMì Coratina dell’azienda Agricola Donato Conserva di Modugno (Ba), Puglia.

Menzioni e Premi speciali 2026:

Menzione Speciale “Olio biologico” per il miglior prodotto certificato a norma di legge, per la categoria DOP/IGP all’olio IGP Toscano Biologico dell’Azienda Frantoio Franci srl di Montenero (Gr), Toscana; per la categoria Extravergine, all’olio Extra Vergine Terracuza di Giacomo Nieddu di Bolotana (Nu), Sardegna;

Menzione “Olio Monocultivar” per la categoria DOP/IGP all’olio DOP Terre di Bari Castel del Monte – olio Don Gioacchino di Sabino Leone di Canosa di Puglia (Bt), con una monocultivar Coratina, Puglia; per la categoria Extravergine all’olio Gangalupo dell’Azienda Agricola Bisceglie Maria di S. Spirito (Ba), con una monocultivar Coratina, Puglia.

Premio speciale Amphora Olearia per la miglior confezione all’etichetta Frantoio Olearius di Tenaglia Filomena con la bottiglia d’Ercole I Fatica Olio DOP Colline Teatine di Cupello (Ch), Abruzzo.

Menzione di merito “Giovane imprenditore” assegnata ai migliori titolari under 40 degli oli ammessi in finale, all’Azienda Agricola Tedone Biagio di Ruvo di Puglia (Ba) con l’olio Tedò, Puglia.

Menzione di Merito Impresa Digital Communication all’azienda agricola Donato Conserva di Modugno (Ba) con l’olio Mimì, Puglia.

Menzione di Merito Impresa Donna alle migliori imprese femminili, all’Azienda Tenute Librandi di Vaccarizzo Albanese (Cs), Calabria;

Menzione di Merito “Giorgio Phellas – Turismo dell’olio” al Vecchio Frantoio Bartolomei di Montecchio (Tr), Umbria.