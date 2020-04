Explorers, speciale Giornata della Terra mercoledì 22 aprile

ROMA – Una puntata straordinaria su Rai Gulp del magazine #Explorers, dedicata alla Giornata della Terra e realizzata coinvolgendo ragazzi in tutta Italia da casa durante la quarantena in onda mercoledì 22 aprile alle 18.

A guidarci nel programma, dal titolo “Pianeta Terra”, sarà Francesco Barberini, un giovane naturalista di 13 anni, di Acquapendente (Viterbo), nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per la sua capacità di divulgatore scientifico. Explorers è un programma originale di Rai Ragazzi che nella quarantena ha saputo rivoluzionare la sua fisionomia: girato in casa e realizzato da remoto, riesce a collegare ragazzi in tutta Italia che si scambiano consigli, pareri, filmati, giungendo anche a cantare e ballare insieme, per affrontare stavolta un tema cruciale del loro futuro, la difesa della Terra.

La Giornata della terra, istituita esattamente 50 anni fa, il 22 aprile 1970, è celebrata in tutto il mondo per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali. Solo l’anno prima gli astronauti dalla Luna avevano potuto vedere il nostro pianeta nella sua bellezza e unicità. Tra i testimonial della puntata, oltre a Francesco Barberini, ci saranno i giovani reporter del magazine ambientalista “Giornalisti Nell’Erba” e uno dei rappresentanti italiani dei Fridays For future, Giorgio Brizio: insieme stimoleranno la riflessione sugli effetti negativi dell’inquinamento di aria, acqua e suolo, della distruzione degli ecosistemi, della scomparsa di piante e specie animali e dell’esaurimento delle risorse non rinnovabili. Non mancherà la musica, il gioco, la complicità, tra ragazzi che condividono una passione comune.

Lo speciale sarà anche un invito alla riflessione su quanto sia importante agire uniti per preservare il pianeta, anche e soprattutto adesso in cui tutti i paesi del mondo devono cooperare per sconfiggere la pandemia.