Fedriga: “Regionali non slittano, ipotesi norma salva-bilanci”

ROMA – Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, ha avuto un incontro con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi. Lo ha spiegato lo stesso governatore del Friuli Venezia Giulia, spiegando di aver affrontato con la premier “la questione dei bilanci provvisori delle Regioni: stiamo vedendo come fare, sentirò anche il ministro Giorgetti per capire se si può fare una norma per salvaguardare i bilanci e non mettere in difficoltà le Regioni”.

Fedriga ha di fatto escluso un rinvio delle elezioni regionali. “Mi sembra – ha osservato – che ormai che tutte le Regioni abbiano detto che non ipotizzano alcuno slittamento e quindi dobbiamo lavorare per capire se esiste una possibilità tecnica per salvaguardare i bilanci delle Regioni, anche in considerazione della scadenza del Pnrr dell’anno prossimo. Dobbiamo avere le Regioni pienamente operative in questi mesi”.