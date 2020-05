Festa della mamma, Coldiretti: fiori per 3 italiani su 4

ROMA – Tre italiani su quattro (75%) che fanno regali per la festa della mamma scelgono un mazzo di fiori o una pianta che quest’anno in piena pandemia battono nettamente cioccolatini (12%), gioielli o bigiotteria (12%) o capi di abbigliamento (1%) in occasione della tradizionale ricorrenza. E’ quanto emerge da un sondaggio on line effettuato sul sito web della Coldiretti che ha promosso nel weekend iniziative nei mercati degli agricoltori in tutta Italia consultabili sul sito Internet www.campagnamica.it dal Veneto alle Marche, dall’Abruzzo alla Puglia, dalla Sicilia alla Sardegna fino a Roma, in via San Teodoro 74, con il regalo a tutte le mamme di un fiore e l’opportunita’ di una offerta libera per sostenere l’iniziativa la spesa sospesa a favore delle famiglie piu’ bisognose.

Dopo un lungo periodo di lockdown – sottolinea la Coldiretti – la Festa della mamma e’ il primo appuntamento per esprimere i propri sentimenti con un gesto tradizionale particolarmente apprezzato dagli italiani come dimostrano i risultati del sondaggio. Tra i regali floreali che sono tra i piu’ svariati tipi – spiega la Coldiretti – prevalgono rose, bouquet vari e lilium, e tra le piante begonie, gerani e azalee. Una boccata di ossigeno per uno tra i settori piu’ colpiti dall’emergenza Coronavirus e dalle limitazioni poste al commercio per effetto della chiusura forzata con l’Italia che – sottolinea la Coldiretti – rischia di perdere i propri primati nel mondo dopo il record per le esportazioni florovivaistiche nel 2019.

Il danno stimato dalla Coldiretti nel 2020 per il settore florovivaistico e’ pari a 1,5 miliardi di euro dovuto a problemi sull’export, con blocchi al confine ed in dogana di tanti paesi Ue ed extra-Ue, ritardi e problemi nel trasporto su gomma, la chiusura dei canali distributivi ma anche il divieto di cerimonie come battesimi, matrimoni, lauree e funerali che ora riprendono ma con forti limitazioni e la cancellazione di tutte le manifestazioni fieristiche dedicate agli appassionati. Il risultato – precisa la Coldiretti – e’ stata la perdita di fiori e piante appassiti e distrutti nei vivai in Italia. Il settore e’ uno dei piu’ belli e amati del Made in Italy dove – rileva la Coldiretti – sono impegnate 27mila imprese con circa 200mila posti di lavoro che ora si trovano in gravissime difficolta’.