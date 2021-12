MILANO – Per il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, “dobbiamo cambiare le regole che valevano per il virus di prima, che si presentava in modo diverso. Credo sia giusto cambiare le regole e privilegiare chi ha completato il ciclo vaccinale e ha rispettato gli inviti che arrivano dal governo e dalle Regioni”, dice, ospite di “e-Venti” su SkyTg24.

Oggi, tra le proposte che la Conferenza Stato Regioni avanzerà al Cts, c’è quella di “togliere o ridurre la quarantena per i contatti dei positivi che hanno la terza dose. Credo – sottolinea Fontana – che si possa fare una valutazione sul cambio delle regole per la quarantena. Noi ci atteniamo come sempre alle indicazioni del Cts e della scienza” ma “non possiamo dimenticare le esigenze della vita ordinaria” e della quotidianità “che deve proseguire”.