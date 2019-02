Fruit Logistica Innovation Award 2019, vince la Jingold

Mattiolo: “Italia come primo Paese al mondo per biodiversità agroalimentare ne ha diverse, è un’innovazione che è riuscita ad affermarsi”

BERLINO – Le congratulazioni del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti sono giunte all’azienda agricola Jingold, socia di Confagricoltura Forlì-Cesena, che ha vinto a Berlino il premio più importante del settore ortofrutticolo dedicato all’innovazione, il “Fruit Logistica Innovation Award” (FLIA), assegnato in conclusione di Fruit Logistica, la fiera internazionale dedicata alla filiera ortofrutticola mondiale. Il suo kiwi “Oriental Red” ha vinto l’oro. Originario della Cina, il Dong-Hong rosso ha proprietà organolettiche uniche, un tenore di zucchero di 20-21 gradi Brix, un piacevole retrogusto esotico e un’eccellente conservabilità.

“Il fatto che una nostra azienda si sia aggiudicata questo importante riconoscimento internazionale ci riempie di orgoglio – ha commentato il presidente Giansanti -. Sviluppare l’innovazione in agricoltura, in tutte le sue declinazioni, è la ‘mission’ di Confagricoltura, che promuove tra i propri associati lo scambio di conoscenze e di esperienze necessario per la crescita e la competitività delle imprese e di tutto il settore”.

I complimenti all’azienda Jingold sono arrivati anche dall’ambasciatore d’Italia in Germania S.E. Luigi Mattiolo: “Desidero rivolgere le mie congratulazioni all’azienda italiana Jingold per aver conseguito questo importante riconoscimento internazionale, che conferma come innovazione, qualità e sostenibilità possano andare di pari passo. Ogni tradizione – e l’Italia come primo Paese al mondo per biodiversità agroalimentare ne ha diverse – è un’innovazione che è riuscita ad affermarsi. Il Kiwi “Oriental Red” di Jingold rappresenta dunque questo equilibrio virtuoso fra tradizione e innovazione”.

“Siamo molto felici di aver vinto questa importante competizione. È stato un anno di duro lavoro per la nostra squadra. Abbiamo investito molte energie per sviluppare e migliorare il nostro prodotto, che sta raccogliendo un grande consenso a livello internazionale”, ha commentato Federico Milanese, international development manager di Jingold, che ha ritirato il premio.