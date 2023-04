Garda Trentino Experience: il programma da maggio a otttobre 2023

Sono tornate le Garda Trentino Experience. Variegato programma di iniziative, da maggio a ottobre, per addentrarsi tra laghi, montagne, borghi, storia, arte e molto altro nel Garda Trentino. Tante le conferme e ancor di più le novità, come le passeggiate geologiche nel Parco Naturale Adamello Brenta, la pratica dello shinrin-yoku fra gli ulivi e il trekking con il proprio amico a quattro zampe.

Un territorio che lascia ricordi indelebili; un mix impareggiabile di possibilità per lo sport e il relax, la cultura e il benessere; innumerevoli sapori da tastare; un’estensione dalle rive a nord del Lago di Garda fino alle Dolomiti: è il Garda Trentino!

Da maggio, ripartono le “Garda Trentino Experience”, iniziative differenti per tipologia, ambito e durata, pensate appositamente per far vivere e conoscere i territori del Garda Trentino, assecondando le predilezioni di ciascuno: dal mondo outdoor, con l’opportunità di praticare attività all’aria aperta, all’enogastronomia con la scoperta dei prodotti locali e delle specialità culinarie; dall’ambito benessere, naturale e termale, alla conoscenza di aspetti storici e tradizioni culturali.

Con diversa cadenza (giornaliera, settimanale, mensile o bimensile), le Garda Trentino Experience si alterneranno fino a ottobre. Dopo il successo dello scorso anno, sono numerose le Experience confermate anche per il 2023, a cominciare da “Mondo Ponale”, uno dei sentieri più panoramici del Garda Trentino, che racchiude importanti testimonianze storiche; e poi le suggestive passeggiate alla scoperta dei lati “misteriosi” di Riva del Garda; le uscite in SUP fino alla Cascata del Ponale, accessibile esclusivamente via lago; i tour e-MTB nel cuore della Riserva Biosfera UNESCO; le escursioni all’alba e al tramonto, fino al comparire della luna e delle stelle, da contemplare grazie alle “Stargazing”, osservazioni astronomiche guidate nel parco Ledro Land Art.

Si ripeteranno anche gli aperitivi gourmet in barca a vela; le visite nel “mondo dell’alpeggio” così come i tour enogastronomici, che non solo consentiranno di assaggiare piatti tipici, ma coinvolgeranno i partecipanti sin dalla raccolta di erbe e fiori spontanei per la loro preparazione, con l’Experience “Natura a Tavola”. Ancora, le esperienze di natural wellness, come “Un giorno alle Terme di Comano. Alla fonte dello star bene” alle Terme di Comano, incentrata sulle proprietà benefiche dell’acqua termale.

A queste, si aggiungono curiose e coinvolgenti novità! In primis, il “Trekking a sei zampe”, una passeggiata in Valle dei Laghi in compagnia del proprio amico a quattro zampe e di un esperto di educazione cinofila che darà ai partecipanti dei preziosi consigli;

Le immersioni nella natura assumono diverse declinazioni con un’esperienza in Val d’Algone, alle pendici delle Dolomiti di Brenta, alla scoperta della geologia della valle e dei suoi alberi monumentali; escursioni family friendly, per contemplare il sorgere del sole al rifugio San Pietro e deliziarsi con una ricca colazione; “Forest bathing” di ispirazione mediterranea, in mezzo agli olivi, alberi rappresentativi del territorio con la produzione di olio EVO più settentrionale al mondo.

Numerosissime, infine, le proposte d’ambito culinario come la degustazione vista lago “Cosa c’è in cantina?”, in zona Pur (Valle di Ledro) a base di vini biologici, prodotti locali e golose alternative per bambini; i “Picnic al tramonto” con tre tipi di cestini composti da specialità tipiche, ma sempre un’unica location: una bellissima terrazza con vista sulla Valle di Comano.

Si potrà assistere a “Slow Food in cucina”, uno show cooking eseguito dai cuochi dell’Alleanza Presidio Slow Food, con l’accompagnamento di vini della Valle dei Laghi o a “L’arte di fare il pane”, in zona Bleggio, tramandata da generazioni.

FOCUS ATTIVITÀ

OUTDOOR, stimolante diversità

Trekking a sei zampe, sui sentieri con l’istruttore cinofilo – Novità 2023

Camminare con il proprio amico a quattro zampe fa bene al cuore e alla mente, a maggior ragione se accompagnati da un istruttore cinofilo che, attraverso giochi e attività pratiche, saprà dare utili consigli per rafforzare il legame. Tutto ciò, nell’incantevole cornice naturale del Lago di Toblino.

Colazione in rifugio, al sorgere del sole sul lago – Novità 2023

La luce dell’alba rende tutto più magico e la camminata dà ancor più soddisfazione quando tutt’intorno regnano la pace e il silenzio. Tanto più se la meta è una meravigliosa terrazza vista lago e ad attendere i camminatori all’arrivo vi è una colazione a base di ingredienti genuini e ricette dai sapori di una volta. L’esperienza è family friendly: il Rifugio San Pietro, sul Monte Calino (Tenno), è facilmente raggiungibile anche in macchina e i dintorni si prestano per facili trekking.

Trekking in Val d’Algone, lungo i sentieri ai piedi delle Dolomiti – Novità 2023

Una camminata insieme agli operatori del Parco Naturale Adamello Brenta per scoprire la storia e le particolarità geologiche e naturalistiche di uno degli angoli più incontaminati del Trentino. Attenzione particolare ad uno dei suoi più vecchi abitanti: un faggio monumentale.

Stargazing, occhi puntati alle stelle

Nelle vicinanze della località di Ledro, nella zona di Pur, lontano da luci e rumori, questa Experience accompagna all’esplorazione del sistema solare.

Accessibile a tutti, anche a famiglie con bambini e persone con disabilità, comprende non solo la visita notturna, con l’osservazione guidata del cielo a occhio nudo, ma anche l’osservazione astronomica con telescopio.

Al tramonto sullo Stivo, cena tipica (con vista) in rifugio

Un classico del Garda Trentino, il Monte Stivo offre dalla sua cima uno dei panorami più spettacolari non solo sul Garda ma anche sulle vallate circostanti. In questa esperienza, si raggiungeranno i 2000 metri sul livello del mare, attraverso un giro ad anello da Malga Campo (Drena) – percorso ancora poco conosciuto, ma dal paesaggio più vario – dove l’orizzonte appare infinito e il tramonto sembra abbracciare tutto il cielo, per raggiungere il Rifugio Stivo. La fatica sarà ricompensata da una succulenta cena, con piatti tipici trentini.

La cascata nascosta, in SUP alla cascata del Ponale

Local e sportivi dicono che il Lago di Garda sia ancora più magico al mattino; quando il vento non si è ancora alzato e il sole è basso. Questo il momento migliore per esplorare le acque del Garda Trentino con tavola e pagaia. Destinazione? La Cascata del Ponale, uno dei luoghi più suggestivi della zona, raggiungibile esclusivamente via lago… un’autentica cascata di emozioni!

Dolomiti Garda Express

Tutta la comodità di raggiungere Pinzolo o Madonna di Campiglio con uno shuttle esclusivo, non occorre altro che approfittare della funivia e, all’arrivo in quota, gustarsi un aperitivo, prima di esplorare le Dolomiti di Brenta.

Novità 2023: fermata alla cabinovia Tulot – Malga Cioca

BENESSERE, in armonia con la natura

Forest bathing, benessere nel verde – Novità 2023

Una pratica consolidata, quella dello Shinrin-yoku per connettersi con la natura, con sé stessi e riattivare così tutti i sensi. In questa Experience, è proposta in chiave inusuale: un contatto profondo con la natura mediterranea del Garda Trentino attraverso un “bagno” tra olivi e lecci.

Un giorno alle Terme di Comano, alla fonte dello star bene

Una proposta per staccare dallo stress della quotidianità, rilassarsi nella natura e trovare nuova armonia tra corpo e anima. Le Terme di Comano saranno il teatro per questo percorso benessere di una giornata per prendersi cura del proprio respiro e riconnettersi con sé stessi. La protagonista assoluta sarà l’acqua termale, dalle proprietà uniche per decongestionare e purificare l’organismo.

CULTURA, tra percorsi storici, racconti crepuscolari e creatività

I forti del Monte Brione, sulle tracce della Grande Guerra – Novità 2023

Con le Garda Trentino Experience si viaggia anche attraverso la storia: il Monte Brione è uno scrigno di biodiversità, un luogo simbolo della Grande Guerra e un punto panoramico unico da cui lasciar andare lo sguardo verso il lago che si estende a sud. L’escursione a piedi partirà da Forte S. Nicolò di Riva del Garda e il percorso porterà a salire fino a Forte Garda e Batteria di Mezzo.

Mondo Ponale, molto più di un sentiero

La Ponale è il sentiero più conosciuto e frequentato del Garda Trentino, che da sempre incanta chiunque la scelga per i suoi panorami mozzafiato sull’alto Garda. Ma La Ponale comprende molto più di un percorso: ha fatto la storia! L’Experience “Mondo Ponale” condurrà in esclusiva lungo le tracce della cosiddetta Tagliata del Ponale, un intricato sistema di trincee, gallerie e cunicoli, scavati interamente nella roccia dalle milizie asburgiche, tra il 1904 e il 1918. Pur essendo alla portata di adulti e bambini, sono richiesti abbigliamento sportivo e calzature da trekking; sarà fornito in loco il caschetto.

Riva Misteriosa, racconti di tempi che furono

Una suggestiva passeggiata al tramontare del sole, adatta a tutti, per scoprire gli angoli nascosti di Riva del Garda, conosciuta come la “perla del Lago di Garda”. Tra cenni storici, leggende locali e misteri che ancora aleggiano tra i vicoli, la visita guidata condurrà in un vero viaggio nel tempo tra le vie del centro storico. Novità 2023: una tappa anche al settecentesco Palazzo Martini, uno dei rari esempi di architettura storica di pregio rimasti nel centro storico.

Urban Sketching, ricordi di viaggio personalizzati

Un tempo i viaggiatori cercavano di fissare su carta le loro impressioni dei luoghi visitati. Oggi usano per lo più il cellulare, ma il fascino del “carnet de voyage”, del taccuino colmo di annotazioni e schizzi, resiste! Pennello alla mano, quest’esperienza è perfetta per chi vuole mettere alla prova il proprio lato artistico e scoprire una nuova passione.

ENO-GASTRONOMIA, il domani profuma di storia

L’arte di fare il pane, i segreti di un mestiere antico – Novità 2023

Nel Garda Trentino le famiglie tramandano di generazione in generazione l’arte della panificazione: con la stessa passione degli antenati, la maestria artigiana si combina alle tecniche più moderne. Un’occasione per imparare i trucchi del mestiere, ma non solo: tutti potranno mettere letteralmente le mani in pasta.

Slow Food in cucina, show cooking d’eccellenza – Novità 2023

Un’opportunità per lasciarsi incantare dalla maestria dei cuochi dell’Alleanza Slow Food e gustare le loro prelibatezze, accompagnate da una degustazione di Nosiola e Vino Santo Trentino, il passito dei passiti. Lo show cooking avverrà presso Casa Caveau, la Casa del Vino Santo.

Cosa c’è in cantina? Dal vigneto… al tavolo dell’aperitivo – Novità 2023

Nella località di Pur, in Valle di Ledro, i filari si estendono su piccoli terrazzamenti, fino a pochi passi dal suo incantevole lago. Ci si potrà addentrare fra i vigneti e fermarsi a degustare i vini prodotti con amore e sapienza in questo luogo magico, in abbinamento a prodotti locali.

Picnic al tramonto, apericena con vista – Novità 2023

I sapori racchiusi in un cestino di bontà, i colori del tramonto e i profumi della campagna: la Valle di Comano custodisce un vero e proprio tesoro di prodotti locali, tutti da scoprire e da assaporare. Tre diversi “scrigni” di prelibatezze, uno speciale salottino panoramico all’aria aperta dove godersi una merenda gustosa e a km 0.

In sella nella Biosfera UNESCO: km in bici e km 0 nel piatto

Un’escursione in MTB dedicata a chi ama viaggiare anche con il gusto: il Km0 Bike Tour porterà i visitatori alla scoperta della Valle di Comano e dei suoi prodotti tipici. Il percorso combina ai ritmi lenti della pedalata la degustazione di eccellenze enogastronomiche, dai profumati formaggi di malga, alle patate di montagna, alle noci. Per chi vuole godere di questi splendidi panorami con meno fatica, è possibile eseguire il tour anche in e-MTB.

Il mondo dell’alpeggio, dal latte… alla merenda

Un’esperienza adatta a tutta la famiglia alla scoperta di una tipica malga, un pascolo in quota, dove le mucche si “trasferiscono” d’estate per fare il pieno di erba buona e profumata. Qui, i visitatori potranno assaporare latte fresco, formaggi, burro e ricotta, genuini e gustosi come quelli di una volta.

Aperitivo gourmet in barca a vela, stuzzichini e bollicine al tramonto

La luce soffusa del tramonto che si posa sulla prua della barca a vela, lo sciabordio delle onde come colonna sonora, gli amici di sempre: questi sono gli ingredienti dell’aperitivo più esclusivo del Garda Trentino! Un’esperienza imperdibile, condita con le bollicine Ferrari Trentodoc e finger food.

Natura a tavola, dal campo al piatto, tra botanica e tradizione

La Val Concei, in Valle di Ledro, è un vero e proprio scrigno di biodiversità. Fiori, funghi ed erbe spontanee crescono nei suoi prati e vengono utilizzati anche come ingredienti sani e genuini per piatti incredibilmente saporiti. L’Experience dà la possibilità di imparare a riconoscere e raccogliere questi tesori della natura e, in compagnia dello Chef Andrea, dell’Elda Slow Restaurant, si vedrà come possono essere impiegati in cucina.