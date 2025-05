“Gli Agnelli possono pascolare in pace” e “Animale Umano” ora disponibili su Prime Video Italia

MILANO – Due nuovi film distribuiti dalla Draka Distribution di Corrado Azzollini, ora disponibili su Prime Video Italia, per tutti gli utenti alla piattaforma. La commedia d’autore “Gli agnelli possono pascolare in pace”, film scritto e diretto da Beppe Cino, in concorso al Bif&st Bari International Film & Tv Festival 2024 nella sezione competitiva Italia FilmFest 2024/Nuovo cinema italiano. Prodotto dalla Draka Production di Corrado Azzollini, con il contributo della Apulia Film Commission.

La storia ci porta in Puglia, dove la Madonna del paese appare in sogno ad Alfonsina Milletarì; la Madonna parla con accento straniero e chiede aiuto perché sepolta sotto un albero di carrube. Alfonsina si rivolge al fratello Saverio ma l’albero è al confine con il terreno dei Malavasi e tra le due famiglie i rapporti sono tesi da tempo. Dopo tanto scavare, alla fine una Madonna in frantumi tornerà alla luce, insieme ad una sconvolgente confessione.

Il film drammatico di formazione “Animale Umano”, diretto da Alessandro Pugno, che lo ha scritto insieme a Natacha Kucic (finalista al Premio Solinas 2015), selezionato in concorso alla 42^ edizione del Bellaria Film Festival e in numerosi festival internazionali tra cui il 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata e il 20° Festival de Cine Europeo de Sevilla).

Prodotto da Jose Alba per Pecado Films (SP), Natacha Kucic per First Draft (SP), Daniele Segre e Daniele De Cicco per Redibis Film (IT), Paola Herrera per Una Comunión (MEX) con il contributo di Ministero della Cultura – Fondo Coproduzioni Minoritarie, Piemonte Film Tv Fund (POR FESR Piemonte 2014-2020-Azione III 3c.1.2), Instituto de la Cinematografía, Eurimages, Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de España; con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Film TV Development Fund, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Ibermedia, Creative Europe Programme– MEDIA; con la partecipazione di Canal Sur, CREA SGR.

In una piccola città del nord Italia, un bambino, Matteo, cresce circondato da bare e con la madre gravemente malata. Sogna di andare via e morire da eroe in un’arena. Nelle praterie dell’Andalusia, un vitello, Fandango, viene allevato per diventare un toro da corrida. Matteo e Fandango crescono in mondi distanti e paralleli ma un giorno dovranno incontrarsi e affrontarsi, davanti a migliaia di persone.