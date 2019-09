I giocatori di casinò online sono aumentati del 18% nei primi nove mesi del 2019

MILANO – Sempre più persone sono alla ricerca di divertimento e svago su smartphone e tablet: film e serie tv, libri, giochi e di recente vanno molto di moda anche i casinò online. Sono finiti i tempi in cui si andava al Casinò non solo per giocare ma per godersi una serata diversa, vestiti in modo elegante, in un ambiente di un certo livello dove potersi anche rilassare con un drink tra una giocata e l’altra.

Oggi la crescita del mercato del gioco online ha fatto sì che molti giocatori preferiscano scommettere da dove vogliono, senza doversi recare di persona in un luogo a volte lontano, e in ogni momento del giorno, in più, con procedure di accesso facili e veloci, pagamenti sicuri e modalità di gioco ultratecnologiche e immersive, per non parlare delle frequenti promozioni e bonus per gli utenti registrati.

Secondo uno studio di Mrcasinova.com, il numero di giocatori d’azzardo online in Italia è cresciuto del 18% da gennaio 2019 a oggi, arrivando a circa 2,3 milioni di giocatori, appassionati e registrati, di cui circa 670mila sono giocatori costanti, con una spesa media di circa 90 euro a giocatore. Insomma, il fenomeno del gambling online nel nostro Paese rappresenta un mercato molto proficuo e in crescita.

Anche il profilo del classico giocatore in Italia è molto cambiato: addio al vecchio stereotipo dell’uomo over 40 con uno status sociale medio-alto; ora anche le donne, un tempo contro questo tipo di intrattenimento, con la possibilità di giocare da casa iniziano ad avvicinarvisi e ci sono molti giovani.

Secondo i dati forniti a Mrcasinova.com dai casinò associati, gli uomini rappresentano il 62% dei giocatori e le donne il 38%, mentre per il tipo di gioco, le donne preferiscono le Slot machine e gli uomini Poker, Roulette e altri giochi di carte (Blackjack, Baccarat):

Roulette: 67% uomini – 33% donne

Blackjack: 60% uomini – 40% donne

Slot machine: 48% uomini – 52% donne

Poker: 73% uomini – 27% donne

Baccarat: 59% uomini – 41% donne

Inoltre, comparando i dati, è emerso che i giocatori online in Italia sono sempre più giovani: il 77% ha meno di 45 anni ma ciò che più colpisce è la crescita dei più giovani, il 20% del totale non supera i 25 anni.

18-25 anni – 20%

26-35 anni – 26%

36-45 anni – 31%

46-55 anni – 13%

56-65 anni – 7,5%

Over 65 anni – 2,5%

Per quanto riguarda la collocazione geografica dei giocatori online, sono concentrati principalmente al Centro-Sud, anche se la Lombardia per il Nord ha numeri elevati. Il 18% dei giocatori viene dalla Campania, al secondo posto c’è proprio la Lombardia con il 12%, segue la Sicilia con l’11%, poi Lazio, Emilia Romagna e Puglia con il 10%.

Giochi online sempre più sicuri a differenza di quanto si possa credere

Per la legge italiana i casinò online devono essere autorizzati dall’AAMS (Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato), quindi conviene sempre giocare su quelli che hanno ottenuto il beneplacito dell’ente che è garanzia di regole rispettate secondo la normativa in vigore. AAMS, infatti, regola e garantisce la sicurezza di tutti i casinò online italiani, con controlli severi e periodici e il rispetto di alcune regole:

Per giocare d’azzardo su Internet bisogna essere maggiorenni

I casinò online autorizzati devono presentare il logo AAMS all’interno delle loro pagine

Tutti i sistemi di pagamento, sono sicuri perché controllati dai Monopoli di Stato

Nei casinò online AAMS si può pagare con postepay, paypal, bonifico bancario e tanti altri sistemi. Stessa cosa per il ritiro delle vincite fatte con i giochi d’azzardo disponibili

Un altro aspetto da tenere presente è che la sede centrale dell’azienda di casinò online si trova nell’Unione europea, in questo modo le leggi Ue tutelano i giocatori. In ogni caso, sul sito MrCasinova.com è possibile confrontare i migliori casinò online, sia dal punto di vista della sicurezza, che dei buoni regalo o, ad esempio, verificare quali accettano pagamenti tramite Paypal.

Infine si sente spesso parlare di ludopatia e “gioco patologico”, ma la maggior parte delle persone affette da dipendenza gioca principalmente a videolottery, slot machine, lotterie e gratta e vinci, solo una piccola percentuale riguarda il gioco ai casinò online.