“I Trucchi del Maestro”, la prima serie italiana sulla dermopigmentazione

ROMA – Quanto può influire un piccolo dettaglio sul modo in cui ci percepiamo? E quanto conta sentirsi bene nel proprio aspetto per ritrovare fiducia in sé stessi? A queste domande risponde “I Trucchi del Maestro”, la nuova serie factual in onda su Real Time dal 26 luglio, ogni sabato, alle ore 17:10. In otto episodi da 25 minuti, lo spettatore entra per la prima volta nel mondo della dermopigmentazione, raccontato attraverso gli occhi e le mani esperte di Ennio Orsini, uno dei più noti professionisti del settore a livello internazionale.

Il programma si sviluppa all’interno dello studio Dermamente, nel cuore dell’Abruzzo, a Sulmona (L’Aquila). Ogni puntata segue da vicino due protagonisti che si rivolgono al “Maestro” per correggere un inestetismo, affrontare un disagio fisico o estetico, o semplicemente ritrovare l’armonia con la propria immagine. Non si tratta solo di trucco permanente: in scena anche tecniche paramedicali all’avanguardia, dalla ricostruzione dell’areola mammaria alla tricopigmentazione per alopecie, fino alla correzione di cicatrici e discromie cutanee.

“I Trucchi del Maestro” mescola racconto umano, divulgazione scientifica ed estetica, per accendere i riflettori su un universo spesso sottovalutato ma in costante crescita. Il programma si distingue per uno sguardo empatico e rispettoso, in cui ogni trattamento è il punto di arrivo di un percorso personale fatto di paure, aspettative e – spesso – di coraggio. Protagonista assoluto è Ennio Orsini, figura carismatica e precursore di molte tecniche oggi diffuse, che condivide con il pubblico il suo approccio innovativo e umano, alternando momenti didattici e storie vere. Una serie che racconta la bellezza come diritto e possibilità, e che ci ricorda quanto sia potente potersi guardare allo specchio e riconoscersi.