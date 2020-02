Bilancio del sistema previdenziale italiano: presentazione alla Camera, interviene Carfagna

ROMA – Mercoledì 12 febbraio, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si svolge la presentazione del settimo rapporto “Il bilancio del sistema previdenziale italiano”, a cura di Itinerari previdenziali.

Saluto introduttivo della vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. Introduce Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche di Itinerari previdenziali. Chiude i lavori il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

Il programma

15.00

Saluto della Vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Maria Rosaria Carfagna

Introduce e modera, Prof. Alberto Brambilla

15.15

Il welfare complementare: una risorsa per il Paese; Le pensioni per genere, importi, tassazione, durate: assistenza e previdenza; 30 anni di analisi delle gestioni pensionistiche pubbliche; Quanto pesano le pensioni sul Pil, la separazione possibile tra assistenza e previdenza e la riclassificazione della spesa sociale: la necessità di un monitoraggio della spesa assistenziale.

Avv. Alessandro Bugli | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali,

15.20

Socio Studio Legale Taurini & Hazan

Dott.ssa Antonietta Mundo | Già Coordinatore generale statistico-attuariale Inps

15.30

Prof. Gianni Geroldi | Già ordinario di Economia Università di Parma

15.40

Comitato Tecnico Scientifico Itinerari Previdenziali

15.50

Prof. Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

16.00

Il punto di vista della politica

On. Pierpaolo Baretta | Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze

On. Guido Crosetto | Coordinatore Fratelli d’Italia, Camera dei Deputati

Sen. Maurizio Gasparri | Commissione Difesa, Senato della Repubblica

16.20

On. Andrea Giaccone | Presidente Commissione Lavoro, Camera dei Deputati

On. Giancarlo Giorgetti | Commissione Affari Esteri e Comunitari, Camera dei Deputati

On. Luigi Marattin | Commissione Bilancio, Camera dei Deputati

Sen. Sergio Puglia | Presidente Commissione Bicamerale Controllo Enti

Conclusioni

Prof. Roberto Gualtieri | Ministro dell’Economia e delle Finanze