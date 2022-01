Il Cammino di Santiago de Compostela: gli itinerari religiosi in tv

Nella nuova puntata di “Il mondo insieme” di domenica 23 gennaio su Tv2000 si parlerà anche di lotta ai cambiamenti climatici

ROMA – Il Cammino di Santiago, la lotta ai cambiamenti climatici, la Tunisia, il profilo social ‘I Have a trip, e le terre di don Chisciotte, sono tra i temi della puntata del programma ‘Il mondo insieme’, condotto da Licia Colò, in onda su Tv2000 domenica 23 gennaio ore 13.50. Tra i documentari: Arizona. Modernità deserti e spazi sconfinati; I Viaggi Di Ant. Madonna Di Campiglio. La “Perla” delle Dolomiti del Brenta; Cappadocia. Un affascinante viaggio nella storia; Toledo. Nelle terre di Don Chisciotte; Armenia. Natura, templi e monasteri; Akumal. Spiagge caraibiche nella riviera Maya.

La puntata si apre con il Cammino di Santiago de Compostela è uno degli itinerari religiosi più conosciuti al mondo. Da dodici secoli viene intrapreso ogni anno da migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Oggi Vanda Liber e Maria Zappa ci parlano della loro esperienza, fatta di paesaggi, bellezza e incontri indimenticabili.

La lotta ai cambiamenti climatici passa anche dal nostro frigorifero: come si sistemano correttamente gli alimenti al suo interno? Quali sono gli errori da evitare? In studio Antonello Paparella, prof. ordinario di microbiologia alimentare all’università di Teramo.

Eric Benedusi, fino a qualche anno fa faceva il tecnico informatico. Viaggiava spesso, ma farlo per lavoro non gli bastava. Così nel 2017 ha lasciato tutto ed è partito per girare il mondo. La sua idea era di stare via pochi anni, invece non è più tornato.

Oggi Eric è noto sui social come “I Have a trip”? si collega con Licia Colò per raccontare la sua esperienza. Poi il documentarista giramondo Flavio De Zorzi, con lui si scopre la Tunisia. Alla postazione web torneranno Carolina Isella, una social media manager freelance amante dei viaggi che in puntata racconta il suo viaggio tra Cile e Bolivia, e Salvatore Izzo, che in sella alla sua bici in Sicilia ha fatto tappa alla Valle dei Templi ed è arrivato a Siracusa. Al pianoforte, come in tutte le puntate, ci sarà la cantante e musicista Lucy Camp