Su Canale 5 Cornetto Battiti live, su Rai Uno Nero a metà. Guida ai programmi Tv della serata del 22 luglio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 22 luglio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.10 Uomini violenti. Nel West, il modesto ranchero Parrish, si trova a fronteggiare la richiesta illegittima di un grande allevatore, Wilkison, che vorrebbe accaparrarsi la sua terra. Costui è un paralitico soggiogato dalla cinica moglie. Da quel momento iniziano le ostilità. Su Sky Cinema dalle21.15 Jaimie Reyes, adolescente di origini messicane che abita con il padre e la sorellina a El Paso, in Texas, trova per caso uno strano scarabeo blu. Il ragazzo scopre presto che si tratta di un artefatto mistico alieno.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.25 Nero a metà. Clara, la prima moglie di Carlo, scompare il giorno della sua uscita dal carcere in vista dei domiciliari. Mentre Alba pensa subito a un rapimento e cerca informazioni da Federico, un volontario del carcere. Su Rai Due dalle 21.20 Panda. Panda ha un nuovo caso da risolvere: la proprietaria di un parco acquatico è stata trovata morta in una piscina. Tra i sospettati vi sono il marito, il bagnino presunto amante ed il custode notturno.

Su Rai 4 dalle 21.20 The Princess. Dopo aver rifiutato di sposare il crudele Julius, la Principessa viene rinchiusa in una torre. Dovrà liberarsi dalle catene e discendere l’edificio gremito di guardie per impedire che Julius usurpi il trono di suo padre. Su Italia 1 dalle 21.22 Chicago PD. Nella macchina di un ragazzo che non si e’ fermato a un posto di blocco vengono ritrovati dei panetti di eroina. La squadra risale a un giro di droga con a capo Rafael Perez

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.36 Radionorba Cornetto battiti live. Da Otranto la kermesse musicale piu’ attesa dell’estate. Conducono: Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 Torna il Kilimangiaro in prima serata condotto da Camila Raznovich. Sei appuntamenti a partire da lunedì 8 Luglio. Accanto alla Raznovich ci saranno vecchi e nuovi “compagni di viaggio” che saranno con lei lungo il corso della trasmissione: nella prima puntata il botanico Stefano Mancuso con Giovanni Storti ci porteranno in un bosco magico.