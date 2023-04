Il più bello d’Italia 2023, i risultati della prima selezione

Edoardo Grego, 20enne di Mestre è stato eletto al Momà di Asolo vincitore della prima selezione 2023 de Il più bello d’Italia

ASOLO – La nuova stagione 2023 de Il più bello d’Italia del patron Silvio Fasano, è iniziata sabato sera (15 Aprile) ad Asolo (TV) al ristorante e lounge bar “Momà”. Moltissimi i concorrenti che hanno partecipato a questa prima tappa dove l’organizzazione ha assegnato 7 fasce che garantiscono ai bellissimi vincitori di accedere all’ambìta finale regionale Veneta che si terrà a Rosolina Mare a fine estate.

Primo classificato, Edoardo Grego, 20enne di Mestre (VE) al quale è andata la fascia de Il più bello d’Italia – Momà. Edoardo è del segno dell’acquario ed è alto 1.87, studia scienze politiche e pratica pugilato a livello agonistico. La sua ambizione è quella di riuscire a cambiare la società in cui vive, per questo affina i suoi studi e affronta con grinta le avversità. L’uomo ideale d’Italia – sponsor donne d’autore è Matteo Calzone, 21 anni di Motta di Livenza (TV), studente in scienze motorie, ama il calcio e la palestra. Del segno dell’acquario è alto 1.80. Il sogno nel cassetto di Matteo è quello di laurearsi in scienze motorie.

La fascia dedicata al Talento più bello d’Italia – premio speciale Antonio Fasano – sponsor Amelie è stata assegnata a Marco Dametto, 21enne di Asolo (TV), alto 1.79, fitness addicted è del segno del cancro. Marco lavora come responsabile di produzione nell’azienda di famiglia che produce stufe, tra i suoi progetti c’è quello di rilevare l’attività dei genitori e diventare un personaggio noto. Mattia Tagliapietra, 24enne del segno dell’ariete, alto 1.84 è stato eletto Il più bello d’Italia per lo sport – sponsor Tiffany Quinta Pelle. Mattia, che abita a Cavallino Treporti (VE) vorrebbe diventare un calciatore affermato in squadre professioniste, attualmente gioca nell’eccellenza dell’Opitergina e lavora anche come pescatore.

Il titolo de Il più bello d’Italia per la moda -sponsor Idea Sposa la giuria l’ha voluto assegnare al giramondo Andrea Ferri, 35enne originario di Pavia, alto 1.84 del segno zodiacale pesci. Preparatore atletico femminile e mental coach, gioca a calcio e sogna di tornare a casa dalla sua famiglia dove spera di riallacciare i rapporti.

Il titolo Il più bello d’Italia per il cinema – Oltre il Rock, è stato assegnato ad Andrea Loro, 22enne di Crocetta del Montello (TV). Andrea è alto 1.87, del segno dei pesci, nella vita lavora come segretario e la sera come bodyguard. Pratica palestra e sogna di aprirne una catena. Giovanni Frollo, 25enne di Venezia – Rialto, è stato eletto Il più bello d’Italia per la tv, di professione gioielliere nel negozio di famiglia che sogna di rilevare, ma al tempo stesso si sta formando per diventare un futuro gondoliere. Giovanni è alto 1.80, è del segno del capricorno e pratica fitness.

La selezione è stata organizzata da Oltre Il Rock ed è stata presentata da Laura Zambelli. A curare il look dei concorrenti lo staff del Salone Donne D’autore di Favaro Veneto (VE). Questi vincitori di selezione accederanno di diritto alla Finale Regionale dove verranno selezionati i concorrenti che rappresenteranno il Veneto alle fasi nazionali del Più bello d’Italia che si terranno ad Alassio sulla riviera Ligure come da storica tradizione a fine agosto. Partner dell’evento sono Radio Peter Pan, Idea Sposa che ha vestito la conduttrice, Amelie di S. Stino di Livenza (VE) che ha presentato durante la serata un flash moda con tre modelle, Tiffany Studio Estetica di Jesolo che ha omaggiato tutti i vincitori con un cofanetto di prodotti per la cura della bellezza maschile della linea Quintapelle Cosmetics, fotografo della serata Andrea Rossi.

Per coloro che volessero iscriversi e partecipare alle prossime selezioni possono farlo attraverso il form web www.ilpiubelloditalia.com o scrivendo a info@oltreilrock.org