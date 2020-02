Irene Grandi special guest dei concerti di Vasco Rossi: ecco quando

La cantante toscana aprirà i concerti in programma il 19 e 20 giugno al Rock in Roma al Circo Massimo

ROMA – Vasco Non Stop Live Festival. Sarà Irene Grandi la special guest dei concerti di Vasco Rossi il 19 e 20 giugno al Rock in Roma al Circo Massimo. L’artista toscana è attualmente in gara al Festival di Sanremo con il brano Finalmente Io, scritto per lei proprio da Vasco con Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi.

Proseguono nel mentre i preparativi per il Vasco Non Stop Live Festival che vedrà il Komandante esibirsi il 10 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena), il 15 agli I-Days al MIND Milano Innovation District (area expo), con due concerti il 19 e 20 giugno al Circo Massimo in occasione del Rock in Roma e, infine, il 26 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

CALENDARIO VASCO NON STOP LIVE FESTIVAL

10 GIUGNO 2020 FIRENZE ROCKS – VISARNO ARENA

15 GIUGNO 2020 I-DAYS 2020 – MIND Milano Innovation District (area expo)

19 GIUGNO 2020 ROCK IN ROMA – CIRCO MASSIMO

20 GIUGNO 2020 ROCK IN ROMA – CIRCO MASSIMO

26 GIUGNO 2020 IMOLA – AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

I biglietti del VASCO NON STOP LIVE FESTIVAL sono disponibili su Vivaticket.it, Ticketmaster.it e TicketOne.it