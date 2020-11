Kamala Harris vice presidente degli Stati Uniti, le felicitazioni di Bellanova

ROMA – La ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova (foto), sempre in prima fila per la salvaguardia dei diritti delle donne, ha espresso su Facebook le sue felicitazioni per l’elezione di Kamala Harris quale vice presidente degli Stati Uniti d’America dopo la vittoria di Joe Biden, che ha battuto l’uscente Donald Trump. Ecco qui di seguito le parole della Bellanova, esponente di Italia Viva:

“L’elezione di Kamala Harris alla vice presidenza degli Stati Uniti non è solo un evento storico per quel Paese. Il suo discorso a chiusura della campagna elettorale ieri sera lancia un messaggio potentissimo rivolto a tutte le giovani donne nel mondo. In politica e dovunque le donne fanno la differenza. E ogni donna ha il diritto di coltivare e realizzare i propri sogni”.