L’anno nuovo che non arriva: al cinema dal 4 dicembre

Il film L’anno nuovo che non arriva di Bogdan Mureșanu, premiato come Miglior Film nella sezione Orizzonti dell’81ª Mostra del Cinema di Venezia e vincitore di tre riconoscimenti all’Euro Balkan Film Festival, sarà presentato in anteprima stampa a Roma lunedì 24 novembre alle ore 15.00 al Cinema dei Piccoli (Largo Marcello Mastroianni, 15). La pellicola, distribuita da Trent Film in collaborazione con DNA, uscirà nelle sale italiane il 4 dicembre.

Tragicommedia ambientata in Romania nel dicembre 1989, alla vigilia del crollo del regime di Ceaușescu, il film intreccia le vicende di sei personaggi alle prese con un sistema sociale che si sgretola, dando vita a un mosaico di ironia e tensione. Tra un regista televisivo che cerca di salvare il suo show di Capodanno, un’attrice teatrale in crisi, uno studente pronto a fuggire in Jugoslavia e un ufficiale della Securitate impegnato a trasferire la madre, le storie si incastrano in un crescendo drammatico che culmina in un finale esplosivo.

Bogdan Mureșanu firma un’opera che mescola ritmo, umorismo nero e riflessione politica, offrendo una prospettiva originale sulla vigilia della rivoluzione rumena. Non un racconto della rivoluzione già avvenuta, ma un affresco corale sul momento in cui tutto può cambiare, senza che i protagonisti ne siano ancora consapevoli.