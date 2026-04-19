Le Loose Parts per il secondo appuntamento con i seminari della Primavera Pedagogica

ROMA – Secondo appuntamento a Roma con i seminari della Primavera Pedagogica. Nei giorni scorsi oltre 170, tra educatrici e insegnanti, hanno partecipato all’incontro che si è tenuto nell’Aula Magna della Università degli Studi Link. Appuntamento dedicato alle Loose Parts, ovvero tutti quei materiali di recupero di riciclo e naturali utilizzato quotidianamente nei servizi.

“La Primavera Pedagogica”, ha dichiarato l’assessora alle politiche educative del Municipio XIII di Roma Capitale, Arianna Ugolini, “si afferma come evento pedagogico di richiamo dove restituendo protagonismo ai servizi 06 ribadiamo la vocazione dei nidi e delle scuole dell’infanzia come luoghi di sperimentazione ed innovazione continua”. Un pomeriggio ricco di interventi, con i nidi e le scuole dell’infanzia che hanno restituito esperienze e progettualità. “Un momento importante di confronto nel mondo dell’educazione a cui questo Municipio dedica una grande attenzione”, ha proseguito Arianna Ugolini, “torniamo a ribadire l’importanza del ruolo di educatrici e insegnanti e come la loro formazione e professionalità siano una garanzia”.

Al termine degli interventi è stato esposto dalle coordinatrici pedagogiche Mattina e Cuglietta il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro che ha portato alla stesura di un Patto di collaborazione con i riferimenti normativi e legislativi per l’utilizzo delle Loose Parts. Una menzione anche ai servizi che hanno allestito gli spazi con laboratori esperienziali e la documentazione: Polo 06 Gianni Rodari, Fantabosco e Girandola d’Oro, Alberto Sordi, Alfieri, Cocco e Drilli, Abracadabra.