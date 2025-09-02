Le opposizioni da La Russa, Boccia: “Chiediamo che Meloni venga nell’aula del Senato”

ROMA – I capigruppo di opposizione al Senato hanno incontrato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, per chiedere quanto prima la presenza della premier Giorgia Meloni e dei ministri competenti in aula per un confronto sui temi internazionali ed economici. Dando seguito ad una lettera inviata la settimana scorsa a La Russa, Francesco Boccia, Stefano Patuanelli e Dafne Musolini sono stati ricevuti a palazzo Madama dal presidente.

“Abbiamo chiesto che la presidente del Consiglio Meloni venga a riferire in aula sulle questioni internazionali di agosto, alcune drammatiche, a partire da Gaza, siamo molto preoccupati per quello che vediamo e per i silenzi del governo italiano e degli altri governi europei”, ha detto il capogruppo del Pd Francesco Boccia (foto).

“Abbiamo chiesto un confronto a partire dalle questioni internazionali, perché il dramma economico causato dai dazi è sotto gli occhi di tutti, ed è stato causato da Trump e dall’accondiscendenza del governo italiano e dei governi di destra in Europa a Trump – ha detto Boccia – e che ci sia questo confronto con il ministro dell’Economia, perché siamo molto preoccupati, prima della programmazione economica di settembre, dell’aggiornamento della vecchia nota al Def; Giorgetti si affanna a presentare dati positivi ma i dati sono molti negativi, e mi riferisco soprattutto al secondo semestre con Pil negativo, e al fatto che è stato corretto al ribasso il dato sulla crescita ben due volte” ha aggiunto Boccia.