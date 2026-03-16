Libri: Beppe Convertini presenta a Milano “Il Paese delle tradizioni”

MILANO – A Milano, nella libreria Mondadori Duomo, martedì 17 marzo dalle ore 18 il noto conduttore televisivo Beppe Convertini presenta la sua nuova creatura letteraria “Il Paese delle tradizioni” (Rai Libri). Dialogano con l’autore Emanuela Folliero, Edoardo Raspelli e Antonino La Spina. In un mondo che corre sempre più veloce e che rischia di perdere le proprie radici, Bep­pe Convertini intraprende un viaggio emo­zionante alla scoperta delle tradizioni popo­lari che ancora resistono, che sopravvivono tra piazze, feste, riti antichi, artigianato e cu­cina. Il Paese delle tradizioni è un diario di incontri e racconti che attraversa l’Italia più autentica: quella dei piccoli borghi, in cui i rituali sono tramandati di generazione in generazione, i mestieri di un tempo vengo­no preservati come tesori e le comunità si stringono ancora intorno ai simboli identi­tari.

Dalle processioni con le grandi macchi­ne a spalla (Patrimonio immateriale dell’u­manità dell’Unesco) alle feste che celebrano i prodotti del territorio, dalle antiche usanze del Carnevale di Romeno in Val di Non alla spettacolare ’ndocciata di Agnone in Molise, Convertini ascolta, osserva, raccoglie e resti­tuisce un affresco vivente del Paese che re­siste. Il racconto è arricchito da fotografie originali e testimonianze dirette di chi si im­pegna per valorizzare la memoria e le tradi­zioni. Come Antonino La Spina (presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) che accompagna l’autore in questo itinerario, e come i tanti volontari che organizzano e ani­mano le sagre, portando entusiasmo, passio­ne e gioia nella condivisione. Un libro che è un invito a guardare al futuro senza dimenti­care la bellezza del passato.