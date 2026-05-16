Dacia Maraini riceve il Premio Margherita Hack alla Pro Biennale di Venezia

VENEZIA – Nell’ambito della Pro Biennale a Venezia, Padiglione Spoleto, rassegna culturale dedicata al dialogo tra arte, cultura e società, la scrittrice Dacia Maraini ha ricevuto il Premio Margherita Hack, riconoscimento destinato a personalità distintesi per il contributo alla cultura, alla libertà di pensiero e all’impegno civile. Il premio, intitolato all’astrofisica Margherita Hack, è stato ideato da Salvo Nugnes, amico ed agente della nota scienziata, curatore della manifestazione. La giuria è composta da Salvo Nugnes, Carolin Smith, Paolo Liguori, Vittorio Sgarbi e Giordano Bruno Guerri. Presidente onorario il prof. Antonino Zichichi.

I giurati hanno sottolineato il valore dell’opera di Dacia Maraini, riconosciuta come una delle voci più autorevoli della letteratura italiana contemporanea, capace di coniugare sensibilità narrativa e impegno civile. Nel corso della cerimonia sono stati espressi apprezzamenti nei confronti della scrittrice per il suo costante contributo al dibattito culturale e sociale del Paese.

La Maraini, nel ringraziare per il riconoscimento, ha ricordato Margherita Hack con parole di grande stima e affetto: “ è stata una delle donne più straordinarie del nostro tempo: curiosa, vitale, libera. Ha saputo avvicinare il pubblico alla scienza con intelligenza e semplicità, portando il suo entusiasmo anche a teatro. Ricordo con ammirazione la sua inesauribile voglia di mettersi in gioco: a ottant’anni aveva ancora il desiderio e l’energia di salire sul palco. Di lei mi ha sempre colpito soprattutto la semplicità, una qualità delle persone veramente grandi”.

Ha consegnato il Premio la giornalista Daniela Lombardi, ufficio stampa del Premio.

La Pro Biennale di Venezia – Padiglione Spoleto si conferma un punto di incontro tra arte, cultura e informazione, grazie alla partecipazione di artisti e ospiti italiani e internazionali. Tra gli intervenuti figurano Pippo Franco, Marco Columbro e Katia Ricciarelli. Presenti inoltre l’attrice Marzia Risaliti, il regista Giancarlo Scarchilli, la giornalista Maddalena Baldini, Irina Ivancich dell’Unesco e Franco Margari di Casa Dante. La manifestazione ha inoltre visto la partecipazione istituzionale del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dell’ex presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Nel corso dell’evento si sono tenuti collegamenti con Giordano Bruno Guerri e Paolo Liguori. La manifestazione si conferma una realtà culturale di rilievo nel panorama nazionale, capace di favorire il dialogo tra arti, pensiero e società.