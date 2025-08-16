Liofredi: “Baudo è stato il papà della tv italiana”

ROMA – “E’ morto il papà della televisione italiana. Con Pippo Baudo se ne va un pezzo importante dello spettacolo italiano e soprattutto per me un grande amico e maestro”. E’ quanto dichiara l’ex direttore Rai, Massimo Liofredi, che nel corso della sua carriera dirigenziale in Rai ha realizzato numerose produzioni con Pippo Baudo, tra cui il rilancio di Domenica In a partire dalla stagione 2005/2006. “Pippo è stato una figura importante per tutta la televisione italiana”, prosegue Massimo Liofredi. “Anche dopo le nostre avventure professionali ci siamo tenuti sempre in contatto, fino a poche settimane fa. A lui mi legano tanti ricordi. Quello che però ricordo più volentieri è quando nel 2005 accettò il mio invito – allora ero capostruttura a Rai 1 – a partecipare al rilancio di Domenica In”.

E racconta: “Con la Rai senza più i diritti del calcio, passati in quel periodo a Mediaset, andai dall’allora direttore Fabrizio Del Noce per spiegargli che l’unica persona in grado di tenere alti gli ascolti era Pippo Baudo. A Pippo non avevano proposto da un po’ progetti importanti. Era estate. Così partii con l’amico Marco Zavattini per la Sardegna per cercare di conquistarlo. E per fortuna Pippo si è lasciato conquistare! Prese lo spazio dalle 18 alle 20 e fu un grande successo. Il mondo dello spettacolo gli è riconoscente per quello che ha fatto. Resta la perplessità che in questi ultimi anni nessuna istituzione abbia pensato a lui per un’onorificenza di grande prestigio, come Senatore a vita o presidente della Rai”.