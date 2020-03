Luigi Bamonte si conferma con MM Motorsport per il 2020

Grazie a Caseificio Salernitano il gentleman driver milanese sarà al via con una Honda Civic Fk8 TCR

GORGONZOLA – Grazie al supporto di Caseificio Salernitano, il 2020 di Luigi Bamonte sarà ancora una volta targato MM Motorsport. Ormai fedele pilota dal 2015, il gentleman driver lombardo sarà al via della Coppa Italia Turismo a bordo di una delle nuove Honda Civc FK8 TCR della squadra bergamasca diretta da Emanuele Alborghetti. In cantiere anche la possibilità di un programma selezionato di gare nel TCR Italy.

“La MM Motorsport è per me una grande famiglia ed è sempre un piacere condividere il weekend di gara con tutti loro. In questi anni, grazie alla loro forza e al loro supporto, sono cresciuto molto dal punto di vista della guida, ho imparato tanto e tanto ancora posso imparare. Sarò al via della Coppa Italia Turismo, con l’obiettivo di stare il più davanti possibile. Sono ormai un affezionato frequentatore di questo campionato, è la mia giusta dimensione e mi permette di crescere come pilota in un ambiente confortevole e rilassato. Stiamo lavorando anche ad una presa di contatto con il TCR Italy, staremo a vedere.” ha commentato Bamonte, che sarà al via della serie del Gruppo Peroni per la sesta stagione consecutiva. “Voglio ringraziare Caseificio Salernitano che, nonostante tempi così duri e difficili, ha voluto sostenermi e mi permetterà di essere al via anche in questo 2020 al fianco di questi magnifici ragazzi”.

Nata negli anni ’70, Caseificio Salernitano è oggi un’azienda leader nella vendita di mozzarella e di alimenti derivati dal latte vaccino alla grande e piccola ristorazione in Lombardia e Piemonte. Grazie ai propri 30 automezzi, l’azienda con sede a Gorgonzola (Milano) distribuisce i propri prodotti ad oltre 1500 clienti, garantendo l’alta qualità della sua materia prima conferendo il latte da circa 50 allevamenti nella zona della Martesana. “Anche se questo sarà un anno complicato per noi, abbiamo scelto di supportare la stagione di Luigi perchè vogliamo mandare un messaggio positivo, di speranza e di allegria alla nostra terra, oggi così duramente colpita. E chi, meglio di lui, può fare da nostro ambasciatore?” ha commentato l’azienda, che ha in programma la costruzione di un nuovo edificio che servirà dapprima la logistica ma sarà soprattuto la prima parte di un più ampio progetto che prevede l’avvio di nuove attività.

Il primo round della Coppa Italia in programma al Mugello è stato posticipato a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, la stagione della MM Motorsport scatterà appena sarà sicuro per tutti gli operatori tornare in pista.